黄金人像三角造就旗舰人像，Reno11 系列将于11月23日发布

【天极网手机频道】OPPO今日宣布，全新 Reno11 系列完整继承 Find 系列旗舰影像算法，以全新黄金人像三角，打造比肩旗舰的出众人像拍摄体验。

Reno11 系列继承旗舰影像算法，提供比肩旗舰的出色人像

Reno11 系列将 Find 系列领先行业的计算摄影能力完整继承，借助超光影图像引擎及超清画质引擎等先进影像技术，创新性地将画面中人物、物体的光影和色彩以 AI 技术精确计算，使人像兼具单反质感、自然光影和生动韵味，可使 Reno11 系列具备旗舰级人像表现。

OPPO认为，标准版产品是用户量级最大，最需提升体验的产品。全新 Reno11 将搭载单反级人像摄像头、旗舰影像算法与百万影像算力芯片，影像实力远超同级标准版。同时，Reno11 可提供与 Pro 版一致的超级质感和一致的流畅体验，打造超级标准版。

更多 Reno11 系列新品信息，可关注 OPPO 官方微博。11 月 23 日 14:00 将正式举办新品发布会，届时可前往 OPPO 官网等直播平台观看。

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