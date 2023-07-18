折叠屏为何牺牲影像？轻量化是必然，却不是唯一结果！

【天极网手机频道】前段时间，秉承着“从进步到进化”的设计理念，荣耀带来了一款打破认知的新品――荣耀Magic V2，其凭借着9.90mm的厚度与231g的重量，将折叠屏产品带入到毫米级轻薄时代。这也就意味着，折叠屏手机的轻量化设计已经愈发成熟，足以比肩直板旗舰的重量与厚度。

众所周知，在旗舰直板机中，为了追求更加极致的影像能力，往往采用高达一英寸的硕大影像模组，这不仅影响了手机的外观设计，也增大了手机的重量，影响用户的实际体验。所以，想要实现折叠屏的轻量化设计，不仅需要克服很多工艺难题，还要对影像配置重新规划，在苛求轻薄的同时保证用户的影像体验。

早期的折叠屏，受限于技术难题，只能确定基本的形态，无法进行轻量化设计。同时，为了让折叠屏手机具备更加全面的体验，手机厂商也是选择堆叠配置，导致折叠屏手机重上加重，实际体验并不好。而在近两年，供应链技术逐渐成熟，折叠屏手机开始走上轻量化道路，从更换铰链等材质到缩减影像配置，均是在一步步提升折叠屏的轻薄体验。

在笔者看来，折叠屏轻量化是必然的，但却不是唯一的结果。参照直板手机的设计思路，每个品牌下都有不同的系列产品，从旗舰到次旗舰，再到中低端机型，都有着各自清晰的定位，在配置、重量、厚度上有所差异。

那么，折叠屏产品是否能够采取类似的设计思路呢？笔者以为，在市场足够接受折叠屏产品的前提下，自然也会催生更多的需求，难免又会回归到影像上。如此一来，手机厂商完全可以保留如今轻量化的折叠屏设计，再重新推出新的产品系列满足用户的差异化需求，将产品的选择权交给用户，或许是更好的结果。