内外出众，iQOO 12系列明日10点正式全渠道开售

【天极网手机频道】日前，“悦享操控 内外出众”的iQOO 12系列在广州发布。iQOO 12系列在硬件配置、影像创新、外观设计等多个维度进行了全方位提升，堪称iQOO产品史上最好的一代。全新iQOO 12系列将于11月14日10:00全面开售。得益于其“内外出众”的产品实力，iQOO 12系列在11月7日发布会后仅一小时内的预售成绩就超过了去年同期iQOO 11系列全天销量。

性能方面，iQOO 12系列保持一贯的顶级强悍，搭载全新一代的高通骁龙8移动平台，配以满血版的LPDDR5X和UFS4.0。同时拥有创新的全时四驱散热架构和超极石墨电池，保障性能持久冷静释放。值得一提的是，iQOO 12全系搭载iQOO首款自研电竞芯片Q1，配合自研电竞引擎可实现超帧超分并发，带来游戏、视频场景的清晰流畅体验。此外iQOO 12 Pro和标准版还分别支持IP68和IP64级防尘防水，让用户随时随地放心使用。

屏幕方面采用一曲一直形态，可满足不同用户需求。iQOO 12 Pro国内首发搭载三星2K E7 144Hz全感屏，具有高清、高亮、高刷等特点，同时支持1440Hz PWM调光。而iQOO 12则依旧以“最强电竞直屏”亮相，搭载1.5K 144Hz直屏，屏幕峰值亮度可达3000nit。

凭借强悍的性能和专业的操控，iQOO已连续5年担任KPL赛事首选用机。历经10款机型、1887场赛事，iQOO今年再升级，将联合KPL官方刷新赛事用机测试标准，构建更专业更完善的行业标准。今年“2023腾讯开悟人工智能全国公开赛”工程赛道，同样选择了iQOO 12系列作为指定比赛手机。参赛选手可以在iQOO 手机上部署和运行《王者荣耀》 3v3 AI模型，侧面展现了iQOO在AI方面的出色实力。

除了“内在强悍”产品硬实力，iQOO 12系列更是在外观设计将“优雅”诠释到极致。iQOO 12系列采用了极具创意的万里舷窗相机模组设计。三款配色各具特色，高级简约如传奇版，冷光深邃如赛道版，激情热血如燃途。可以说，iQOO 12系列将强悍与优雅完美结合起来。

iQOO 12 系列在影像方面也进行了重磅升级。“三摄五焦段”的万里追光系统的主摄采用全新定制的1/1.3英寸5000万像素的超大底传感器，搭载最新VSC2.0仿生光谱技术，让夜间照片效果焕然一新。同时，万里追光系统中集成了3倍潜望式长焦镜头，可实现高达100倍的数字变焦，变焦表现更出色。堪称iQOO历史上影像能力最强的一代旗舰。

iQOO 12 Pro共有3个版本可供选择，16G+256G版本售价4999元;16G+512G版本售价5499元;16G+1T版本售价5999元;iQOO 12共有3个版本可供选择，12G+256G版本售价3999元;16G+512G版本售价4299元;16G+1T版本售价4699元。

在经历了火爆的预售之后，iQOO 12系列传奇版和赛道版将于明天上午10：00正式在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。燃途配色将于11月24日上午10点正式开售。iQOO 12系列有望成为年底手机市场的一匹黑马，再创销量新高。