环宇设计：光看外观就是专业相机 Find X6系列旗舰影像新符号

【天极网手机频道】OPPO刚刚发布了Find X6系列手机，发布会上的宣传语是“影像旗舰”，“一台能够改变拍照习惯的影像旗舰”。这话可不是随便说说，Find X6系列配置了3颗主摄像头――你没看错，就是“3颗”主摄像头，一般手机都是一颗主摄搭配两三颗副摄。

当然了，X6的影像拍摄不单单只是堆镜头配置，它的芯片、算法，也都提升了一截。不过，这篇文章要说的既不是摄像头，也不是芯片算法，而是手机的外观工业设计。没错，这台手机单单是外观也很好看，设计颇为用功。特别之处是，它使用了一些相机设计元素，以至于光看外观你就会觉得，这是一台“专业相机”。

Find X6系列的背部，摄像头部分占了相当大比重的面积，巨大的圆形都快伸到侧边了。三颗摄像头尺寸很是惊人，而围绕着摄像头的，是被称为“环宇镜圈”的圆形凸起部件。它的内部，是三颗大尺寸传感器的组合。

环宇镜圈的上半部分为亮面玻璃材质，下半部分使用哑拉丝金属，看起来相当有质感;天际线分层设计，玻璃稍高于金属，看起来有层次感。这部分还采用了腕表级的光影效果，微微晃动下手机，你的目光就会被这流动的光影吸引。环宇镜圈的最外层有一个金属圈，看起来就给人感觉很像是单反相机的镜头圈。

Find X6系列有多种颜色可选，其中只有一款最为特别，Find X6 Pro的“大漠银月”款，它独特地采用了更多的相机元素。环宇镜圈上有一圈刻度，看起来就像单反镜头的旋转调焦刻度。这一圈刻度的加入，让Find X6 Pro多了工业级的精密触感。在这一圈刻度上，还有单反相机上才会看到的更换镜头的卡扣点，如果你是摄影爱好者，会对此感到熟悉。

如对焦刻度等经典“相机语言”，显示出Find X6系列从整体到局部的设计语言都统一且精致。环宇设计，Find X6系列的设计新符号，突出了它在影像上专业的“功能性”，打造出与强大影像能力相称的干练外观，塑造了新一代的旗舰形象。