三千档唯一超声波指纹双芯旗舰，iQOO Neo9S Pro+ 重磅发布

【天极网手机频道】7月11日，“双芯战神，性能+满”iQOO Neo9S Pro+于北京环球度假区正式发布，到手价2899元起。iQOO 在今年夏天为广大学生朋友带来性能、解锁、续航、外观和OS“全面+满”的暑期特别礼物―iQOO Neo9S Pro+，它拥有同级唯一骁龙8 Gen3旗舰双芯和超声波3D指纹技术豪华配置组合，堪称同档性能旗舰不二之选。

性能攀升能效出众，成就超强双芯旗舰

一款性能强大、能耗表现优异且面对高温、重载游戏场景依旧可以稳定、冷静输出的手机，无疑才是游戏玩家心中的“夏日梦想机”。iQOO Neo9S Pro+所搭载的第三代骁龙 8 旗舰芯片与自研电竞芯片 Q1 可谓兼顾性能和能效比的优秀旗舰芯组合，辅以6K天幕VC液冷散热系统，即使长时间重载游戏也能保证始终如一的稳定流畅表现。以《王者荣耀》众星峡谷10V10超重载玩法和35℃高温下玩《王者荣耀》120帧高清模式为例，iQOO Neo9S Pro+半小时游戏平均帧率接近满帧且帧率稳如直线，制霸手机游戏性能赛道。

不止于出色的旗舰性能和出众能效比，在自研电竞芯片Q1加持下，iQOO Neo9S Pro+还拥有极强的游戏视效，不仅实现《开放世界手游》1.5K PC级超分，在Monster+ 模式下，配合iQOO散热背夹2可实现超重载《开放世界手游》1.5K画质和144 帧稳帧“双超双Buff”的优异体验，同时行业首发《超人气格斗新游》144 超帧，进一步丰富超分超帧游戏生态，推动手游进入144帧流畅体验新时代。

同档唯一超旗舰级解锁体验，掀起一场普及风暴

从量产行业第一款屏幕指纹手机，到国内首发超声波3D广域指纹，vivo一直走在屏幕指纹解锁技术前端。iQOO Neo9S Pro+率先在三千元档引入成本更贵的超旗舰级超声波3D指纹，成为同级唯一搭载超声波3D指纹的双芯旗舰。“兔子”是马拉松长跑中对“领跑者”的昵称，iQOO Neo9S Pro+可谓超声波3D指纹普及元年的“兔子”，领跑行业指纹解锁技术普及。

相对同价位段普遍采用光学屏幕指纹方案的产品，iQOO Neo9S Pro+在解锁速度、安全性、环境抗干扰性、解锁位置舒适性等各项指标上均有更为出色的表现。

此次，iQOO Neo9S Pro+还行业首发超声波滑动一次录入，对比普通光学指纹的按压录入简直像开了四倍速，同时推出为超声波3D指纹量身打造的钢化膜，解锁体验“+满”。

蓝厂最强续航组合，耐用快充轻薄一次性满足

持久极致的性能表现依赖强大的续航能力支撑。iQOO Neo9S Pro+升级至全新5500mAh超薄蓝海电池，与120W 超快闪充组成迄今为止“蓝厂最强续航组合”。

得益于超薄蓝海电池创新性引入碳元重组技术、极片重塑技术和激光蚀刻技术三大“蓝科技”，iQOO Neo9S Pro+电池能量密度进一步提升，电池容量较Neo9系列大幅提升340mAh，但机身重量几乎没有增加，厚度不变，最薄处仅为7.99mm。

其中，iQOO Neo9S Pro+ 全新“Buff 蓝”配色的白色皮面创新采用TOL拓印工艺，蓝色皮面引入荔枝纹素皮，带来极佳触感的同时，机身重量更是轻至193g，让iQOO Neo9S Pro+成功形成长续航、大快充、超轻薄黄金三角，给性能用户带来“既有又有还有”的满足体验。

全面看齐旗舰体验，重塑性能旗舰新标杆

作为三千元档新标杆，iQOO Neo9S Pro+搭载“好流畅、好省电、好护眼”的三好护眼电竞屏，其不仅拥有行业领先的省电技术方案和2160Hz PWM全高频调光，还通过和《王者荣耀》联合调优，带来全新超感分区触控，以零断触的惊人表现挑战安卓最低触控时延。

影像方面，iQOO Neo9S Pro+主摄采用vivo与索尼最新联合研发的IMX921大底传感器、引入独家定制的OIS超级光学防抖和全新一代VCS人眼仿生技术，还支持vivo最新人像算法和最新夜景算法，随时随地稳稳记录美好瞬间。

基于自研蓝心大模型，iQOO Neo9S Pro+原生搭载OriginOS 4，支持去路人 2.0、AI剪辑等好玩且实用的AI功能，帮你玩转影像。

本次发布会上，“iQOO首款AI方形智能手表”iQOO WATCH GT、“首款1TB超大存储平板”iQOO Pad2 Pro、“首款百元内KPL推荐耳机”iQOO TWS 1i 同步登场。

iQOO WATCH GT 搭载 AI 功能体验更强大的自研蓝河操作系统，蓝牙版拥有长达 21 天的无忧续航;eSIM版支持独立通信且千元内同级首发独立在线导航，脱离手机依旧可以实现精准导航，是目前同价位唯一支持百度独立导航的智能手表。

iQOO Neo9S Pro+共有Buff蓝、星曜白和格斗黑三种配色，提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB和16GB+1TB存储组合可选，到手价2899元起;iQOO WATCH GT eSIM版售价799元起，蓝牙版499元，7月11日―7月22日下单蓝牙版立减20元，到手价仅需479元; iQOO Pad2 Pro到手价 3299元起;iQOO TWS 1i售价 99元，与iQOO Neo9S Pro+组合购买可享至高40元优惠，到手仅需59元。