　　最生动的双 ProXDR Find N3带来一致的内外接力

【天极网手机频道】折叠屏产品发展早期，很多用户的眼中总有一个误区，那就是折叠屏产品使用总会带来一种割裂感，而导致很多尝试过折叠屏产品的用户不愿再尝试。但如今，大多数的折叠屏产品都保持了内外屏一致的特点，今天刚刚发布的这款OPPO Find N3就是如此。

OPPO Find N3有着一块6.3英寸的外屏和7.8英寸的内屏，两块屏幕都亮度都很高，在观看照片的时候我们还可以开启ProXDR，还原照片最真实的光影动态。那么问题来了，OPPO是如何做到这个技术的呢？这就不得说一下，OPPO独家的1200万光子信息技术(简称为光子矩阵)了，在用户拍摄照片的时候，OPPO Find N3会比一般的手机记录一张看不见的照片，这张照片就是1200万光子信息图片，是专门给光影拍摄的“照片”。

OPPO Find N3的手动激发亮度最高可以达到1000尼特，在户外阳光激发下甚至可以达到2800 尼特动态峰值亮度。配合上OPPO Find N3超级强大的亮度，最后用户就可以在拍摄完照片后，在自由的调整照片的动态范围(最高8倍动态范围激发)、光影细节等等、

在刷新率这一块，如果内外屏不同那么肯定会造成用户体验的不佳，甚至会让用户感觉到在使用两台不一样配置的手机。这次OPPO Find N3的内外屏都支持ProXDR、超视网膜显示、高频PWM、智能色温、120Hz 自由动态刷新率等等技术，真正做到了内外屏不分你我。 总得来说在小编使用OPPO Find N3的这几天中，内外屏一致确实可以带来不少极佳的体验，比如我在游戏的时候不就用考虑高刷屏幕以及低刷屏幕，目前这款手机已经正式发布，大家也可以前去OPPO官网了解更多信息。