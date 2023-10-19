Find N3最强芯片级安全方案 护航隐私安全

【天极网手机频道】在小编身边购买折叠屏的大多数用户都十分在意信息安全问题，毕竟在如今这个信息大数据化的时代，在手机上一不小心就会把自己的私人信息泄露出去。但今天给大家介绍的这款折叠屏产品―OPPO Find N3采用了国密级别的芯片，并且有着行业可能是最强的安全解决方案，这一切都只是为了保护用户的隐私安全。

详细来看，最让小编觉得安心的还是OPPO Find N3一键开启的VIP模式。别听这名字可能有点不靠谱，但这个“VIP模式”确实可以带给你VIP级别的保护功能。详细来看，在我们大多数人的日常生活中，总会遇到一些重要会议或者商业合作谈判，虽然传统的飞行模式可以屏蔽掉一些来自外界的恶意干扰，但不可以控制手机内部的应用程序。

OPPO Find N3的全新VIP模式可以从根源防止恶意应用攻破安卓系统，并且还会直接关闭手机的摄像头、麦克风、定位等等敏感权限，从内到外都给予用户最安全的保护。我们直接开启的方式也很快速简单，大家在手机的侧面可以看到一个三段式实体按键，我们直接把这个按键顶到最上方即可开启，要关闭的话直接把按键往下即可。

最后，OPPO Find N3其实还行业内少有通过了CCEAL5+级安全认证的手机，这也是国内安全解决方案中最高级别的一个认证，可谓是含金量拉满了。目前这款折叠屏产品已经正式发布，开售的时间为XX，如果你也对手机的隐私信息特别敏感，近期想要换一台折叠屏手机，那么可以考虑一下OPPO Find N3。