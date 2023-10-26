支持超能语义搜索，OriginOS 4将于11月1日正式发布

【天极网手机频道】10 月 26 日，@vivo官微对vivo全新系统OriginOS 4进行预热，透露它将支持“超能语义搜索”功能。虽然官方并没有具体详说，但“大海捞针，易如反掌”可以看出 vivo对该功能非常有信心。据了解，2023 vivo 开发者大会将于 11 月 1 日举行，届时OriginOS 4将与vivo自研AI大模型等技术、服务创新与生态建设成果一块正式发布。

此前，vivo官方已开启了面向部分机型的OriginOS 4系统的内测招募，vivo X Fold2、X Flip、X90 Pro+、X90 Pro、X90、X90s;iQOO 11 Pro、iQOO 11S、iQOO 11 相关用户可以申请尝鲜，不过目前毕竟是初期测试版，所以不建议普通用户报名。具体来看，官方为每个机型提供2000人的内测机会，其中默认开启Log 300人和不开启Log 1700 人。

根据外围爆料显示，OriginOS 4系统在过渡动画方面取得了显著的进步。此外，控制中心将加入新的组件，并且锁屏时钟将会采用全新的设计风格。同时，新系统还会使用全新图标，并且具备超级游戏模式等功能。

OriginOS 4将会配备vivo自主研发的人工智能大模型，其能力包括能够搜索手机里的信息，如照片和文件等;创作各种类型的文本，如活动营销方案和工作总结等;还有画图能力，可以画出用户想要的图片，也可以将用户上传的照片转化为二次元风格;还可以分析生活中的问题，与用户聊天等等。目前在AI中文大模型榜单中，vivo自研AI大模型同时登顶C-Eval、CMMLU两大榜单，展现出其在中文语言模型领域的绝对领先实力。不过目前官方尚未透露其具体能力以及落地时间，我们不妨期待。