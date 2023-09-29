谷歌新品发布会前瞻：Pixel 8系列影像再升级，手表性能大幅提升

【天极网手机频道】前段时间，谷歌宣布将会在10月4日召开发布会，并在后续放出了预告视频，展示了这次要发布的新品，包含Pixel 8系列、Pixel Watch 2以及Pixel Buds Pro耳机新配色等。随着产品发布时间越来越近，关于它们相关的曝光消息也越来越多，今天笔者就带大家先来了解下。

Pixel 8系列：影像再迎升级

Pixel 8系列依然包含Pixel 8和Pixel 8 Pro两款产品，在外观设计上，对比前代的变化并不算大，正面依旧采用了打孔屏，前者配备了6.17英寸的屏幕，2400×1080分辨率，60-120Hz刷新率，峰值亮度为2000尼特;后者为6.7 英寸屏幕，2992×1344分辨率，1-120Hz刷新率，峰值亮度高达2400尼特。背面的影像模组依然延续着之前的风格，采用了标志性的横向排列设计，整体模块呈金属色横贯整个机身背部，与金属中框连接在一起，不过Pro版本由之前的“感叹号”，变成了现在三颗摄像头在一起。同时边角的弧度看起来比前代要更大了一些，整体给人更加圆润的感觉。

Pixel 8系列这次在影像方面将迎来比较明显的升级，主摄将从前代的三星GN1升级到三星GN2，同样是5000万像素，但传感器面积来到了1/1.12英寸，拥有1.4μm的像素，通过像四合一能够合成2.8μm像素，提升暗光条件下的拍摄表现。Pixel 8依然为双摄，除了全新的主摄外，还有一颗1200万像素的超广角镜头，支持微距拍摄。Pixel 8 Pro则为三摄，超广角镜头升级到了6400 万像素IMX787，还有一颗4800万像素GM5长焦镜头。除了硬件上的升级外，它还支持全分辨率拍摄、视频Real Tone和视频增强以及基于AI的AI换脸、杂物消除等功能。一直以计算摄影著称的谷歌，这几年在相机的硬件配置上也跟了上来，影像这块值得期待一波。

核心配置上，Pixel 8系列会搭载自研的Tensor G3处理器，采用三星4nm制程工艺，超大核心是主频3.30GHz的Cortex-X3，还有4个主频2.60GHz的Cortex-A715性能核心，以及4个Cortex-A510能效核心，GPU方面则是选择了Arm的Mali-G715，性能上肯定是不如同代的的骁龙和天玑旗舰处理器的。另外，这颗处理器还支持AV1编码，搭载了代号为“Rio”的 TPU 处理器。

最后就是价格了，据了解Pixel 8起售价为699美元，比前代贵了100美元，Pro版本则依然为899美元。

Pixel Watch 2：性能大幅提升

去年的时候，谷歌带来了它们的首款智能手表Pixel Watch，收到了不少消费者的关注，今年也将迎来更新。全新的Pixel Watch 2依旧延续了圆形无边框表盘的设计，表盘右侧同样设置了一枚实体表，采用一块1.2 英寸AMOLED屏幕，分辨率为 383 x 384 像素，屏幕密度为 320 ppi。

核心配置上，它将升级到高通骁龙W5芯片，对比之前的Exynos 9110性能上会有着明显的升级，2GB的运存，32GB的存储，运行WearOS 4系统。在功能上，Pixel Watch 此次将会配备来自Fitbit的多路径心率传感器，在剧烈运动时也能提供准确稳定的心率测量;提供压力管理系统，利用身体反应追踪来检测用户压力，并给予一定的干预建议;还能识别7中常见的运动项目，发送锻炼提醒;升级了安全功能，它会确认用户是否没事以及是否想要开始分享他们的位置或联系紧急服务，没有回应的话会进行紧急分享，将实时位置和情况分享给紧急联系人。

Pixel Buds Pro：全新配色来袭

除了两款迭代升级的新品外，Pixel Buds Pro配合Pixel 8系列迎来全新的配色，包括天蓝色和瓷白等。配置参数上应该和之前一样，采用简洁的设计，单耳重 6.1 克，内含定制6核音频芯片，支持蓝牙5.0 协议，支持通透/主动降噪/通话降噪功能，还提供了空间音频功能。续航上，加上充电盒，可达 33 小时(开启ANC为20小时)。

写在最后

相比于去年带来了首款智能手表，还预告了平板电脑，这次发布会主要就是一些比较常规的迭代升级，应该不会有太多的惊喜，我个人觉得比较值得关注的就是Pixel 8系列在影像方面，作为计算摄影的“高手”，如今在硬件层面也追赶了上来，其表现是很值得期待的，当然还有AI的应用和落地，一个是在影像，另外就是生成式AI，这同样是谷歌的强项。而手表这块，主要就是硬件层面的升级和迭代，性能会有提升。