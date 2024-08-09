vivo程刚：用户导向型创新破局红海，驱动行业高质量增长

【天极网手机频道】8月8日，深圳迎来了“Counterpoint行业对话：洞悉中国手机市场上行新纪元”主题沙龙的圆满召开。此次盛会汇聚了众多行业精英、媒体翘楚与企业代表，共同就2024年中国手机市场的现状、未来趋势、企业运营策略以及社会价值创造等核心议题展开了深入而富有前瞻性的对话，携手探索产业发展的新路径。

vivo副总裁，vivo中国区总裁程刚受邀出席活动，并发表《本心而为，雁行致远》主题演讲，他表示，满足并超预期满足用户的需求、让用户Happy是一切结果的因，是vivo工作的原点，也是闭环的终点。只有用户满意了，vivo才有能力、才有可能持续让员工、合作伙伴和股东满意。

程刚发表《本心而为，雁行致远》主题演讲

手机市场回暖，高端化与AI引领新篇章

会上，Counterpoint中国区研究负责人齐英楠先生提及行业最新动态：2024年上半年，中国智能手机市场迎来积极信号，销量同比增长4%，全年销量有望突破2.7亿部大关。他进一步指出，高端化与AI技术的融合已成为推动品牌增长的关键引擎。vivo作为行业领头羊，上半年销量同比增长5%，领跑市场，尤其在高端领域与折叠屏市场表现出色，vivo X100系列与X Fold3分别成为各自领域的佼佼者，彰显了vivo在技术创新与市场洞察方面的卓越能力。

2024年第二季度中国智能手机市场份额

基于对领先厂商的观察可以发现，伴随用户消费观念和需求的升级，高端化和AI等前沿技术，已经在实践中展示出对品牌增长的强劲推动力。在此背景下，手机厂商纷纷在旗舰产品矩阵、产品形态功能创新、品牌建设等方面加大投入，以把握新的增长机遇。

Counterpoint在报告中指出，2024年上半年，vivo手机销量同比增长5%，高于行业平均水平，在过去的6个月里，vivo始终稳稳占据市场第一名。在实现销量增长的同时，vivo在高端市场的占比也有了明显提升，vivo X100系列在4000-6000元价格段表现优异。二季度，vivo X Fold3在中国折叠屏市场销量排名第二。可以看出，头部厂商以新技术、新产品持续激发用户好奇心，满足并超预期满足用户需求，促使手机市场呈现“高质量增长”趋势。

用户至上，创新驱动存量市场突破

圆桌论坛环节，程刚先生与齐英楠先生、人文财经观察家秦朔先生及一财商学院院长、全域学派创始人黄磊先生，围绕用户导向、差异化创新等议题展开了热烈讨论。程刚重申，vivo始终将用户置于首位，致力于通过超预期的科技创新解决用户痛点，激发市场活力。与会嘉宾一致认为，行业回暖的本质是创造极致的用户体验，企业的任何经营活动都要回归用户。

圆桌对话环节

作为用户导向理念的长期践行者，程刚认为，企业本质上一定是回到用户需求，真正解决用户过去未被满足的场景，如果企业真正能做好，就会被用户选择。他提到：“用户的满意与净推荐值（NPS）是衡量我们成功与否的金标准，这比任何短期的销量数据都更能让我们感到开心与自豪。”

企业价值与社会责任的深度融合

在探讨企业价值与社会责任时，程刚指出，vivo的企业使命在于“创造社会价值，让四方共赢”，这不仅是vivo的“本分”，更是其持续发展的基石。秦朔则从“本分”的新视角出发，高度评价了vivo在研发创新上的长期投入与对消费者体验的极致追求，认为这是vivo实现从商业道德到世界级企业跨越的关键。黄磊则以“潮起潮落，坚守本质者胜”为喻，强调了在当前智能手机产业的黄金时期，坚持用户导向与技术创新的重要性。

展望未来，vivo将继续秉承用户导向的核心理念，不断推动技术创新与产品优化，致力于打造超越用户期待的产品与服务，实现所有利益相关者的长期幸福与共赢，用科技的光芒照亮更加美好的未来。