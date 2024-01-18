2023年度IT影响中国：moto razr 40 Ultra荣获编辑金选奖

【天极网手机频道】「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。在近日举办的2023第二十二届“IT影响中国”年度盛典中，经评审委员会与大众评委综合评定，授予moto razr 40 Ultra“编辑金选奖”。

moto razr 40 Ultra是摩托罗拉旗下的新款折叠屏手机，于2023年6月份推出。作为经典“刀锋”系列的最新机型，moto razr 40 Ultra继承了家族产品中对于轻薄的极致追求，并通过采用创新性的折叠技术，颠覆传统，成功挑战了折叠屏手机的厚度极限。

2019年moto razr的横空出世，以其搭载的星轨转轴技术与无缝无折痕的表现受到了业界的广泛关注与青睐。2023年，moto razr 40 Ultra的推出更是将折叠屏的体验再度拔高。moto razr 40 Ultra大幅提升折叠状态下外置屏幕的使用体验，搭载了一块业内最大的3.6英寸OLED屏幕，并且拥有1056×1066分辨率、413PPI与144Hz刷新率，整体的素质与观感极佳。这块外屏与内屏保持一致的PPI、一致的护眼认证与HDR10+认证，还有一致的操作逻辑，可以胜任手机大部分功能的使用，提升了竖向折叠屏手机的使用效率。

外屏创新的同时，moto razr 40 Ultra的工业设计也更进一步。整机的重量控制在了200克以下，展开后的厚度控制在了6.99毫米，是当时最轻薄的竖向折叠屏手机。内屏换用更加耐磨的UTG超薄玻璃，配合第四代星轨转轴工艺，moto razr 40 Ultra在展开状态下的折痕控制很优秀，亮屏状态下几乎察觉不到折痕的存在，而且可以做到无缝折叠。

在配置方面，moto razr 40 Ultra采用了高通第一代骁龙8+移动平台，在保证性能的同时，更加省电。moto向来对手机的配置有自己独特的思考，在razr 40 Ultra上并没有选择一味的堆料，而是采用了功耗更低，调教更成熟的处理平台，能很好地应对折叠屏形态对手机内部堆叠带来的挑战。moto razr 40 Ultra因此获得了相比竞品更长的续航时间以及更好的发热控制，日常使用的体验优秀。

在配置和续航之间取得平衡的同时，moto razr 40 Ultra的屏幕也可圈可点，展开后的内屏达到了6.9英寸，支持HDR10+、1-165Hz LTPO可变刷新率、SGS护眼双认证+全程DC调光等诸多特性，在显示效果与护眼方面的表现也出类拔萃。

总的来说，moto razr 40 Ultra荣获“2023年度IT影响中国编辑金选奖”实至名归。作为折叠屏手机，moto razr 40 Ultra创新性地提升了折叠状态下外屏的使用体验，操作更加高效。并进一步发挥了moto在工业设计与生产方面的底蕴，第四代星轨转轴工艺带来稳定折叠结构的同时，moto razr 40 Ultra的厚度得到进一步控制，展开后的折痕也更加轻微。同时，moto razr 40 Ultra很好地在性能和续航方面做出平衡，以用户体验为基础，尽可能地提升了折叠屏手机的续航时间，保证了这台手机整体的使用体验。

moto razr 40 Ultra是一台好看又好用的折叠屏手机，moto再一次为我们带来了软硬件与科技创新的盛宴，让我们对明年的新款razr充满了期待。