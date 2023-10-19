OPPO Find N3将15寸虚拟屏幕装进折叠机

【天极网手机频道】在多数用户心中购买折叠屏产品的最大意义无非就是可以同时享受“手机”以及“平板”两种形态，手机形态用来移动通话，回复信息，平板形态用来娱乐、观影。但如果我说一款折叠屏产品有着15寸的虚拟屏幕，你会相信吗？

在聊这个功能之前，我们先请出今天的主角―OPPO Find N3。这款手机的外屏为6.3英寸，内屏为7.8英寸。这里肯定有同学会说，你说的15寸屏幕是不是内外屏加在一起啊？那我只能回答你，错!

OPPO Find N3的虚拟15寸屏幕是在一块屏幕上哦。我们直接上图，大家从GIF图片可以看到，我现在分屏打开了三个应用程序，分别是金铲铲之战。因为小编本人的水平比较菜，所以我喜欢一边打游戏一边去看攻略，但之前都是使用两个手机进行操作。

但有了OPPO Find N3后就不一样了，我直接打开三个应用，再开启全景模式，大家可以看到我一边下棋操作还可以去小红书和掌上英雄联盟搜索攻略，并且这三个应用程序是同时运行的。我们还可以直接放大其中的一个屏幕，是不是很方便。这下大家可能就理解我开头所说的虚拟15寸屏幕了吧，没错就是三个应用加起来的尺寸。

能做到这一点也是因为OPPO Find N3的ColorOS系统适配了腾讯新闻、微信、小红书、钉钉、剪映等等用户日常使用最多的APP，并且把大量应用进行了多屏适配。目前OPPO Find N3已经正式发布，有三款配色，预售期间也有很多活动，大家如果心动了，不妨去官网看看这款新品折叠屏。