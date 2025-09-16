夜拍神器，放肆去拍！真我 15 Pro、真我 15、真我 15T 正式发布

【天极网手机频道】2025年9月16日―中国 ・ 深圳，真我手机正式发布真我数字系列新品――真我15系列。本次新品延续真我数字系列在设计与影像赛道上的优势，在外观设计、全场景影像和轻薄长续航等核心体验上全面升级。真我15 Pro搭载前后5000万超清三摄，首发AI魔法双闪与AI夜拍模式，定位夜拍神器。设计上，其更是首创流光晕染工艺，为用户带来个性出众的设计。真我15 Pro于9月16日20:00正式开售，首销价1999元起。

本次真我15系列新品发布会上，还带来另外两款新品：直屏影像神器――真我15，搭载144Hz电竞直屏，配备真我数字系列首个独显电竞双芯。同时配备前后5000万超清拍照、7000mAh泰坦电池和IP69满级防水，首销价1699元起;超能小直屏――真我15T，主打轻薄小直屏和耐用长续航，机身采用6.57英寸小直屏和大R角设计，并拥有真我15 Pro同款流光晕染工艺，同时配备7000mAh泰坦电池与IP69满级防水，首销价1199元起。

秉持敢越级的品牌理念，真我数字系列深耕设计与影像赛道，坚持为全球年轻人提供超越期待的科技体验。截至今年8月，真我数字系列全球用户数突破6500万，畅销71个国家和地区，成为全球爆款。未来，真我数字系列也将保持年轻、科技、自信、活力，带来更出色的质感时尚设计，与超预期的影像科技体验，继续与全球年轻人玩在一起。

行业首创流光晕染工艺，每一台流光白都白得不一样

真我15 Pro基于夜色灵感出发，在配色、Deco、呼吸灯等多处细节上，打造更具个性、时尚的行业前沿设计。机身上，真我15 Pro采用行业首创流光晕染工艺，带来全新配色――流光白。每一台流光白的纹理，都像是在夜色随机流动的光影晕染而成，并在不同的瞬间被凝固，呈现出独一无二的效果。

为进一步提升整机精致感，真我15 Pro采用高端旗舰同款设计语言，打造一体透明星窗设计，使得镜头Deco与背板展现出一体同色的效果，透明的观感更是成为背板纹理上优雅的点缀。在增添夜色氛围上，真我15 Pro将光的语言延伸至交互中，首次为真我数字系列带来觉醒光环系统，从真我GT Neo5的方形光环，到现在和Deco一体的灵动混色，丰富的自定义色彩，让每次来电、消息提醒都充满仪式感与惊喜。

除流光白外，真我15 Pro还提供另一款配色：暮光绿。宛如缓缓降下的暮光，呈现出高级定制般的哑光绒面质感。材质耐用抗污，触感舒适柔和。

前后5000万超清三摄，夜拍神器，放肆去拍

影像方面，真我15 Pro配备前后5000万超清三摄，打造全能影像，不留遗憾。在提升夜拍能力上，真我15 Pro搭载索尼IMX896大底主摄，拥有1/1.56感光大底，配合F/1.8超大光圈，实现充足进光量，有效提升画面质感。为应对严苛的暗光拍摄环境，真我15 Pro更是带来AI魔法双闪，亮度相较上代提升40%，支持多档色温调节，实现稳定、充足、自定义的补光效果。值得一提的是，AI魔法双闪更支持与人像模式同时启用，解决了市面上大部分手机人像模式与闪光灯不可兼容的问题。

此外，真我15 Pro还支持全新AI夜拍模式，通过智能识别夜景人像，调用专属优化算法，还能识别烟花、灯光这类光源，为照片一键添加爱心、星芒特效，或是多种底纹和水印。

除主摄外，真我15 Pro另外两颗镜头，也同样支持5000万像素的超清拍照。5000万像素超广角镜头，具备115.6°超大视野，轻松应对多人合影与广袤风景;5000万像素的前置镜头，支持86.7°广阔视角，无论自拍合拍，都能容纳每一处景物细节，定格清晰瞬间。

真我高通联合调校，支持全镜头4K 60帧视频录制

是夜拍神器，更是Vlog神器。真我15 Pro携手高通，针对三颗镜头进行联合调校，带来同平台首个全镜头4K 60帧录制，视频录制更丝滑、更清晰。凭借强大拍摄能力，真我15 Pro还支持拍摄2K Live Photo，以及4K+HDR视频转LivePhoto的功能，先拍后选，定格超高清的精彩瞬间。此外，真我15 Pro同样具备旗舰同款的迅驰闪拍，及AI风光大片功能。

第四代骁龙7性能芯+UFS3.1，打造数字系列史上最强性能

性能上，真我15 Pro搭载第四代骁龙7性能芯，采用骁龙8系旗舰同款架构与4nm先进制程，主频高达2.8GHz，经实测跑分高达110万分，成为真我数字系列史上最强性能。配合UFS3.1、7000mm²单体散热VC，及旗舰同款GT性能引擎，真我15 Pro更是带来120帧高清《王者荣耀》的游戏体验。

7.79mm/187g+7000mAh泰坦电池，轻薄大电池不必二选一

续航方面，真我15 Pro搭载7000mAh泰坦电池，支持80W超级闪充，23min即可从0%充至50%，同时得益于石墨单电芯高达813Wh/L的能量密度，在电池容量相比上代提升1000mAh的情况下，实现减薄0.2mm、减轻7g，最终薄至7.79mm，轻至187g，打破轻薄与大电池共存的不可能。针对多元化使用场景，真我15 Pro支持10W反向充电和旁路充电功能。

144Hz天际屏，全面体验，放肆去玩

屏幕上，真我15 Pro配备一块京东方定制1.5K 144Hz天际屏，峰值亮度高达6500nit，同时支持4608Hz高频PWM调光与类DC调光，屏幕清晰又护眼，并通过优酷帧享超高清认证。除具备优异的显示素质外，该屏幕更是在形态上突破创新，成为行业首创深弯四曲屏。两侧的弧度比四曲屏更深、更圆润，完美贴合手掌曲线，加之仅1.48mm的边框宽度，在视觉与手感上达成双重极致。

耐用性上，真我15 Pro具备IP69满级防水认证，在与晶铠玻璃的双重加持下，机身防水又耐摔。此外，真我15 Pro还支持360°NFC与万能红外遥控。

直屏影像神器真我15，游戏拍照两不误

本次发布会上，直屏影像神器真我15也一同登场，与真我15 Pro形成“一直一曲”的系列组合。设计上，真我15采用一块6.77英寸144Hz电竞直屏，机身拥有樱粉、钛灰两款配色，同样配备觉醒光环系统。

性能上，真我15搭载真我数字系列首个4nm独显电竞双芯，支持超百款游戏实现超帧超分。此外，真我15在薄至7.66mm、轻至185g的机身内，塞下一块7000mAh泰坦电池，实现轻薄长续航的用机体验。其他方面，前后5000万超清拍照、AI魔法双闪、AI夜拍模式、IP69满级防水也都一应俱全。

超能小直屏真我15T，超美超称手

与真我15 Pro、真我15一同亮相的，还有另一款新品――超能小直屏真我15T。外观上，真我15T正面是一块6.57英寸120Hz小直屏，峰值亮度高达4000nit。机身四角采用真我数字系列首个大R角设计，并使得机身圆角与屏幕圆角曲率一致，让整机呈现小巧精致的视觉效果，配合7.79mm的纤薄机身，更适合单手握持。

在提升整机精致度上，真我15T还带来极简金属Deco设计，Deco由一整块铝合金铸造而成，坚固耐磨，简约有质感。 同时真我15T通过对内部结构的优化，使得镜头凸起程度接近“纯平”，无论是单手握持，还是横屏玩游戏、看视频，都不挡手、不硌手。

背面流光白配色，采用与真我15 Pro同款流光晕染工艺，让每一台真我15T都是专属定制款。另外两款配色同样时尚出众：

魅影黑，以细腻光泽的磨砂纹理，再现午夜时刻星光闪耀的夜空;

夜光蓝，纳米级微晶光刻工艺的运用，完美复刻蓝调时分天空的澄澈通透;

外观超称手，耐用超能扛。真我15T搭载真我15系列同款7000mAh泰坦电池，同时将厚度控制在7.79mm，重量仅为181g，让小直屏手机也能摆脱续航焦虑。真我15T除配备60W超级闪充外，更支持5W反向充电功能，同时拥有IP69满级防水、铠装抗摔架构、360°NFC、万能红外遥控等功能，体验超全能。

轻薄影像神器真我15系列，今晚20点正式开售

超能小直屏真我15T具体售价如下：

8GB+128GB版本，售价1399元，首销限时1199元;8GB+256GB版本，售价1699元，首销限时1499元;12GB+256GB版本，售价1799元，首销限时1599元;12GB+512GB版本，售价1999元，首销限时1799元。

直屏影像神器真我15具体售价如下：

8GB+256GB版本，售价1899元，首销价1699元;

16GB+256GB版本，售价2199元，首销价1999元;

夜拍神器真我15 Pro具体售价如下：

12GB+256GB版本，售价2199元，首销价1999元;

16GB+512GB版本，售价2899元，首销价2699元;

真我15 Pro、真我15、真我15T首销期间福利加码，首销用户购机立减200元，全量赠1年延长保，更有至高6期免息、以旧换新至高800元专项补贴、学生赠腾讯视频月卡、游戏礼包等福利。