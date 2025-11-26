【天极网手机频道】据澎湃新闻报道，原极氪科技集团首席品牌官(CBO)关海涛近日正式入职荣耀，担任 marketing 与销售服务部下辖“市场营销部”负责人，核心负责海外市场营销及机关营销能力建设，为荣耀全球化战略再添核心力量。市场营销部作为二级部门，关海涛将向荣耀marketing与销售服务部总裁王班、品牌营销部总裁郭锐双线汇报工作。

据悉，关海涛曾长期深耕荣耀体系，担任中国区首席市场官(CMO)兼电商部部长，深度参与品牌体系搭建与市场策略落地，见证过荣耀国内市场份额登顶的关键阶段，积累了深厚的消费电子营销经验。于2023年9月跨界加盟极氪智能科技出任CMO，2025年2月晋升为集团CBO。同年10月，关海涛在朋友圈称“即将结束杭漂”，确认离职，如今正式回归荣耀阵营。

而在今年5月份，荣耀新管理团队集体亮相。荣耀marketing与销售服务部总裁王班表示，荣耀在全球市场持续强劲增长。2025年荣耀手机在拉美地区发货量突破1000万台。与此同时，为了加强中国区销售力量，荣耀中东非地区部总裁王元琳转任荣耀中国区总裁。王班表示，王元琳是一位有着二十多年中国与海外丰富经验的干将，相信组织焕新的荣耀中国区将在他带领下再创佳绩。6月份荣耀正式启动IPO，根据辅导工作安排，将于2026年1月至3月完成上市辅导，全球化布局与资本化进程同步推进。业内人士分析，关海涛的回归恰逢荣耀全球化与IPO的关键节点，其跨领域运营能力将为品牌海外生态落地与市场扩张注入新动能。