灭霸超级长焦+4K电影人像，vivo X300 系列重构移动影像全场景体验

【天极网手机频道】今天，vivo 在 “X 系列蓝图影像技术沟通会” 上官宣影像战略全新升级 ―― 以 “场景解决方案” 为核心构建开放影像生态，推动移动影像从 “工具” 向 “文化载体” 演进，最终实现专业能力普惠大众。vivo 影像产品高级总监李卓表示，用户需求已从 “单点功能极致” 转向 “综合实力完整表达”，为此 vivo 正重构多技术链路、打破软硬件边界，而即将发布的 vivo X300 系列，正是这一战略的首次具象化呈现，将在影像画质、极限场景、旅拍人像及视频创作四大维度实现全面跃迁。

画质是影像的基石。vivo X300 系列以 “蔡司影像大小王” 组合重塑移动画质：作为 “大王” 的 X300 Pro，搭载独家全新蔡司 2 亿 APO 超级长焦，核心是与三星定制的「蓝图 ×HPB」传感器(1/1.4 英寸大底 + VCS 仿生光谱技术)，可实现硬件 4 倍无损光学直出，85mm 焦段更能达成 340mm 光学信号直出;配合 1G+5P 浮动潜望镜组、萤石级 FCD100 超低色散玻璃镜片、蔡司 T镀膜，及行业新高的 CIPA 5.5 级防抖(曝光时长较上代提升 100%)，再叠加 NICE 3.0+MAGIC 2.0 双引擎，20× 以上成片率提升 20%。

作为 “小王” 的 X300，则将 2 亿「蓝图 ×HPB」传感器用作主摄，搭配专属镜头模组、蔡司 T镀膜与 CIPA 4.5 级防抖，辅以 NICE/GTR 人像高像模型，人像与风光解析力达 Pro 级水准。“大小王” 布局让全焦段超高解析力成为标配，彻底拉高行业门槛。

依托 X200 Ultra “观演观赛选 vivo” 的口碑，X300 系列打造端到端解决方案：演唱会场景中，“灵动人像算法” 整合零延时多帧与三大引擎，昏暗环境也能精准捕抓人脸部细节;像素级摩尔纹三重剔除算法解决大屏拍摄废片问题;“录拍双系统分时架构” 支持录制 4K 视频时，通过独立通路拍多帧融合照片，分辨率较上代提升 355%、成片率提升 35%。观赛场景下，全新长焦抓拍系统以蓝图极限追焦引擎为核心，联合 MediaTek 定制影像超能效 NPU 与 Imagiq 对焦引擎，追焦稳定性提升 200%，480mm 焦段可实现每秒 12 张高画质连拍，轻松定格赛场瞬间。

X300 系列在人像上向 “拍得美、有故事感” 升级：静态人像推出透亮人像氧气美、蔡司自然人像原生美等风格，“元气骨相重塑” 技术可智能调整神态;行业独家 “AI 定制美颜” 依托 AIGC 与天玑 9500 端侧 AI，能学习修图偏好，将半小时精修缩至 10 秒。动态人像上，重构 Live Photo 体验，首发 “Live Photo 路人消除” 功能(自研视频消除大模型移除背景干扰);夜景人像有 “电子柔光箱” 算法，无惧复杂光线，全焦段变焦闪光灯 +“闪光烟花人像” 算法，让人脸与烟花都清晰有层次。视频人像更带来行业首发 4K 60fps 电影人像，依托蓝图影像芯片 V3 + 天玑 9500+VS1 “双芯合体”，虚化、肤质、光影达电影级质感。

针对短视频时代需求，X300 系列重构视频能力：全球首发蓝图 × 索尼 LYT-828 传感器(Hybrid Frame-HDR 技术，动态范围 100dB+)，配合云台级防抖;联合 MediaTek 重构视频通路，实现多焦段满血 4K 120fps 杜比视界 HDR 录制、安卓首发 4K 120fps 双轨 EIS 防抖，还支持 4K 120fps 10bit log 与 ACES 工作流。X300 Pro 更在安卓阵营独家首发剪映 APP 对 4K 120fps 杜比视界视频的编辑导出能力，加上 5 小时 43 分钟的 4K 60 帧稳定录制，彻底解决创作者 “续航焦虑” 与 “链路断层” 问题。

vivo X300 系列以四大系统级进化，展现影像理念从 “技术炫技” 到 “用户全流程价值” 的变革，标志着其十余年技术积累的集中爆发。这款集大成之作的更多惊喜，将在 10 月 13 日的新品发布会上揭晓，一个全场景创作的移动影像新时代即将开启。