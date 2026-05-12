【天极网手机频道】5月12日，京东集团发布2026年第一季度财报。财报显示，京东一季度收入3157亿元，保持稳健增长，带电品类市场地位进一步巩固。年度活跃用户数超过7.4亿，季度活跃用户数和用户购物频次同比双位数增长。值得一提的是，京东推出的全新购买手机方式“京补合约”，截至一季度订单量突破100万台。消费者在京东通过“京补合约”方式换新手机，下单并办理指定话费套餐，不仅可享受几百到几千元不等的合约购机补贴，部分地区还可叠加国家补贴，一次入手新机、新号卡及超值套餐。

“京补合约”是京东联合中国电信、中国联通、中国移动等运营商共同打造的创新购机方式。消费者通过“京补合约”下单，只需进入心仪的商品详情页，点击“京补合约”进入活动页面，选择心仪套餐后选择“立即购买”，点击“套餐类型-详情”了解合约详情，随后即可提交订单。线上点几下完成下单后，京东快递小哥将上门协助消费者完成信息核验和套餐激活等流程。

以北京地区消费者购买原价8999元的iPhone 17 Pro 256GB为例，通过办理北京当地电信299元/月36期5G套餐，可享京补合约立减4426元，叠加100元京补券到手价低至4473元，套餐内还包含每月220GB全国流量及2700分钟全国语音。更为重要的是，不只是手机，智能手表手环、平板电脑等3C数码产品也都可以通过“京补合约”下单，享受专属补贴与超值好价。

作为消费者信赖的3C数码选购渠道，未来京东将携手运营商、厂商等上下游合作伙伴，持续优化“京补合约”模式，全方位升级消费者购机体验，带来更优质的产品、更实惠的补贴和更便捷的服务。现在来京东APP搜索“京补合约”即可进入活动页面，换新手机等3C数码产品，省钱更省心。