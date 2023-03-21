突破画面限制 OPPO Find X6 Pro超广角体验

作为全新一代影像旗舰，OPPO推出的Find X6系列通过搭载超光影三主摄豪华配置，在手机用户常用的各种焦段均带来可感的高画质与贴近现实的光影氛围，每张照片都不留遗憾，让用户更愿意时刻拿起手机拍摄创作，记录下生活中的美。

超广角镜头通常是我们使用手机拍摄时的首选，优势在于角度更广、信息量丰富，便于展现自然风光类大场景，使用超广角随手抓拍，也相对便于通过后期裁切选择主体内容。但以往手机超广角的不便之处，往往在于硬件限制导致的分辨率低、畸变严重、边缘画质不佳等问题。

此次OPPO为Find X6 Pro搭载的同样是主摄级超广角硬件，应用了5000万像素的IMX890大底，感光面积达1/1.56”，同时搭配一颗自由曲面镜片超广角镜头，实现F/2.2大光圈与15mm等效焦距，再次凸显“全主摄时代”超高规格的硬件实力。

大底超广角为OPPO为Find X6 Pro带来了出众的暗光拍摄性能，样张中可见环境光影自然，主体轮廓清晰，衣物等材质纹理细节丰富，广角畸变水平维持正常范围的同时，也拥有良好的边缘画质。

明亮的室外场景同样考验手机超广角的性能与拍摄者的构图水平，高性能硬件与OPPO计算摄影的结合呈现出不错的氛围感，清晰的主体人物与背景虚化间保持着主次映衬关系，同时建筑与衣物褶皱间，自然光带来的多个表面的明暗关系同样得到真实还原。

可以说，要解决手机超广角“难用”的问题，核心依旧在于分辨率等综合画质属性的提升，要以实打实的硬件堆料作为基础，也要搭配更强大的计算摄影技术。OPPO Find X6系列展现出的全主摄理念，无疑将使手机摄影的环境适应能力迈进一大步，带我们进入移动影像新时代。