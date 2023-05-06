iQOO将迎来多款新品 更有首款平板电脑产品

【天极网手机频道】按照惯例，在五一假期过后，手机市场将会迎来一轮产品更新，为即将到来的“618购物节”注入全新的活力，也能给用户更多的选择空间。从目前的爆料信息显示，iQOO将会在近期召开新品发布会，推出包括iQOO Neo8系列、iQOO Pad在内的多款重磅新品。

在iQOO的产品线中，除了数字旗舰系列外，iQOO Neo系列凭借着简约潮酷的外观设计、极致稳定的游戏体验、出色的充电与续航能力等特征，赢得许多酷客的一致好评，在消费者心中也是极具性价比的产品。

根据爆料信息显示，本次的iQOO Neo8系列将会推出两款产品：iQOO Neo8与iQOO Neo8 Pro，分别搭载第一代骁龙8+移动平台与天玑9200+移动平台。而在5月5日，联发科官方宣布新一代旗舰芯天玑9200+将于5月10日正式发布，同时放出了一组搭载了天玑9200+旗舰芯的vivo手机跑分图，安兔兔跑分成绩达到了1368597分，Geekbench跑分单核和多核测试的成绩分别为2121分和5655分，强悍的性能水平可见一斑。

而种种迹象显示，这款型号为V2302A的手机，完全有可能就是即将到来的iQOO Neo8 Pro。更为重要的是，天玑9200+的发布时间已经确定在5月10日，那么iQOO Neo8系列的发布时间也完全有可能定档在5月份。

在其他配置方面，iQOO Neo8系列将配备一块1.5K+2160Hz PWM柔性直屏，内置5000mAh大容量电池，支持120W闪充，提供16GB+512GB超大存储版本可选。以上配置足以说明，iQOO Neo8系列在性能、续航、内存等方面将会获得全面提升，重塑用户的游戏体验。

与此同时，iQOO或将迎来它的首款平板电脑iQOO Pad，有望成为目前子系中配置最强的平板。关于iQOO Pad的爆料信息，目前并没有多少信息。但从iQOO其他产品的特性来看，这款平板电脑预计是定位游戏平板，旨在为用户提供不同于手机的大屏游戏体验。

此前不久，vivo Pad2正式发布，它采用天玑9000旗舰芯片+LPDDR5高速内存+UFS3.1高速闪存组合，内置10000mAh超大电池，提供最高12GB+512GB超大内存可选，起售价仅2499元，深受市场的认可。

而即将到来的iQOO Pad，我们也可以参考vivo Pad2的某些配置。不过，作为一款游戏平板，iQOO Pad在核心配置上自然也不会过于吝啬，可能会搭载性能更强的处理器也说不定。再配合iQOO产品高性价比的特性，iQOO Pad确实有可能成为目前子系中配置最强的平板。

近年来，各大手机品牌都在布局平板电脑市场，覆盖了不同的价位段，用户的选择性有所提升。而从近期推出的平板电脑来看，其配置有一种高端化或性能化的趋势，甚至快赶上旗舰手机的性能水平。其中很大一部分原因，就是在网课等需求消退后，用户对于平板电脑产品的需求正在不断衍生变化，例如：游戏，这就需要更为高端的平板电脑来提供稳定的游戏体验。

iQOO Neo8系列与iQOO Pad这两款新品，预计会在近期发布，感兴趣的同学可以关注iQOO官方微博的最新动态。此外，如果近期有换购电子产品需求的同学，不妨等上一段时间，一年一度的“618购物节”即将到来，完全可以借此机会选购更为实惠的产品。