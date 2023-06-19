「vivo质感色彩」抢先感受，街拍摄影大师新作出街

【天极网手机频道】6月19日，vivo品牌副总监、品牌与产品战略总经理贾净东通过微博发文，预告即将发售的vivo X90s，并就新机主要亮点与网友关注的问题做了介绍和回应，博文还附上了多张由马格南图片社成员、世界著名色彩摄影师、vivo X90s特约摄影师亚历克斯・韦伯(Alex Webb)创作的街拍作品，让所有人对vivo X90s上全新上线的“vivo质感色彩”都有了更直观的感受――浓郁、个性而饱含情感，极具辨识度。

vivo记忆色体系再升级：质感色彩成vivo色彩第三极

在博文中贾净东表示，vivo质感色彩在“心中的好看”(vivo鲜明色彩)和“眼前的真实”(蔡司自然色彩)之外，打造vivo色彩第三极――以“个性深度、人文情感”为核心，帮助用户拍摄出浓郁色彩的个性大作，拍摄出具有人文情感的日常景象，拍摄出这个夏天的“永恒辨识度”。

vivo质感色彩的灵感来自胶片机时代彩色纪实摄影大师的作品，通过多彩的颜色表现日常生活中的多样性和活力感，以色彩的力量来增强图像的叙事感和视觉冲击力，让镜头下的民间、历史、文化或街拍都具有“光彩般的质感”。

从韦伯用vivo X90s拍摄的直出作品中不难看出，“vivo质感色彩”的确在色彩表达上建立起了更大的差异性：在大师的手笔下，大面积的深红、橙黄、明黄、墨绿与湖蓝等色彩浓郁，传达出强烈的个人情感;街头的工人、跑者、骑行者、冲浪爱好者、拄杖的行者各具动态，与周遭的环境构成一幅时而和谐、时而冲突的画面。

韦伯擅长通过巧妙的颜色碰撞和动态捕捉，让街拍作品呈现出既平实日常、又带有些许意外甚至魔幻的风格，无论构成画面的元素有多丰富繁杂，也能瞬间将观众的目光聚集一处，再三审视之后，渐次发现焦点之外各个元素的呼应关系，既妙趣横生，又耐人寻味。

贾净东表示，韦伯对光线与图像、主体与色彩关系的深度思考，为X90s“质感色彩”的打造提供了重要的参考依据。

中国气质审美领衔“小迭代”，或将持续站稳4K价位段

除了介绍“vivo质感色彩”以外，贾净东还在博文中提到vivo X90s新配色“青漾”的文化源流，并解释了X90s作为“小迭代”的由来。

新配色“青漾”取材于汉诗“清溪漾漾”，是绿色与蓝色的混合，“是夏天的大海、盛日的溪流、酷暑的泳池所呈现出来的青绿色彩与柔和起伏的样致。”贾净东写道，“vivo立足中国文化的源流，以科学精神选择最符合中国气质的样式，来满足中国人用中式设计手机的精神需求。”

近年来，vivo X系列凭借多代产品在4000元左右的安卓高端手机价位段上持续保持了单品份额第一，成为“高期待、高保值”的旗舰系列。贾净东表示，vivo X90s的上市部署旨在将最新的芯片进展、影像技术进展及时与用户分享，带来更多价值;未来该系列仍将保持“一年一代”的稳定迭代周期。

就在贾净东微博发布的前几日，安兔兔曝光了vivo X90s的跑分成绩(V10):天玑9200+芯片总分来到1657772分，CPU、GPU等各项成绩也堪称暴力，均达到目前安卓阵营的顶尖水准。再加上UFS4.0和LPDDR5X的助力，此次以天玑9200+为核心的性能铁三角将vivo X90s保送登顶，成为名副其实的「最强旗舰标准版」。

在文章最后，贾净东还预告了vivo X90s将在杭州亚运会期间一展身手，邀请持机用户在这个夏天带着X90s“躁起来”，在质感江南色彩中一探“一镜观夏”的神奇。