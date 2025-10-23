【天极网手机频道】2025年10月23日，荣耀全球开发者大会暨AI终端生态大会在深圳坪山燕子湖国际会展中心隆重举行。本次大会系统阐释了MagicOS 10的品牌战略与发展路径，正式推出全球首个具备自进化能力的AI智能体操作系统，标志着操作系统正式从OS时代迈向AI OS新时代。

荣耀CEO李健表示：“真正的AI OS，需要完成一场以人为中心的价值跃迁，成为具备自进化能力的AI智能体操作系统。荣耀选择与用户、产业和开发者生态携手同行。用户共创、产业共生、生态共荣，共同构成了荣耀Magic OS的三大进化驱动。”

同时，大会以荣耀阿尔法战略为锚点，揭开了“以人为本、众木成林”的生态共进化蓝图，借助七大分论坛共促合作生态，助力合作伙伴、开发者开启AI赋能行业发展进化的下半场。

李健在会上诚挚邀请全球开发者“与荣耀，共未来”，共同定义AI终端的未来，共同开启持续进化的智慧新时代。

时代破题：打造行业首款AI OS，重构终端系统价值坐标

面对AI时代操作系统的时代命题，荣耀依托阿尔法战略，从底层架构重构出发，开创了贯穿底层技术到顶层体验的AI OS五维进化之路，打造行业首款自进化AI智能体操作系统，重新定义了智能终端操作系统核心标准。

在大模型底座，MagicOS 10从端云协同进化转为面向智能体进化，实现模型能力升维;系统框架层，从资源和性能调度向AI智能体能力调度进化，实现系统内核升维;智慧互联层，从跨设备互联向跨智能体互联进化，实现协同边界升维;系统应用层，从依赖指令和被动响应的APP现状，向意图理解与自主决策的智能体进化，实现服务效率升维;人机交互层，从传统图形界面(GUI)向多模态自然交互进化，实现多模交互升维。

借助五维系统进化，荣耀MagicOS实现了从传统OS到AI OS的质变跨越。智能体YOYO基于荣耀魔法大模型3.0，构建了“看见、记忆、执行”三大核心能力，完成了从被动工具到主动伙伴的角色升级。在具体应用中，用户可一键唤醒YOYO，调动AI追色、复杂指令修图、自由指令生图等YOYO玩图功能，轻松拯救废片，让衣食住行购，万事皆可交由YOYO代劳。

面对用户对跨设备无缝连接的需求，MagicOS 10打破了数据、设备与服务之间的壁垒，实现了与 iOS、鸿蒙、安卓、Windows等主流系统的深度互联，成为行业首个实现全品牌智能联通的系统。用户可轻松跨设备传输图片、视频和文档，享受流畅无界的智联体验，助力学习与工作效率提升。

随着用户对设计审美品位的不断提升，MagicOS 10引入“零重力通透设计”，依托行业首创的“通透引擎”及其三大核心技术――通透材质自适应、内容解析与重组、轻负载架构，实现了从锁屏、桌面到应用内的全局通透视效。系统在保持通透视觉效果的同时，还做到了功耗零增长，真正兼顾美学与性能，让主题不仅好看，更实用易用。

为满足用户对系统流畅度的进阶要求，MagicOS 10首发荣耀蜂鸟架构，依托蜂鸟运动、超感知调度及内核轻量化三大引擎，全面优化动效、调度与内核，带来更轻快、灵活、持久的体验。此外，系统还提供业界领先的AI通话反诈防护，可智能识别假声、假面容与诈骗话术，全力保障用户财产安全。

进化引擎：链接生态三角，构筑自进化创新飞轮

面临激烈的AI时代竞争，荣耀深知终端行业竞争的本质是用户体验与生态实力的较量，始终秉持开放、共创、共享的原则，构建了“用户-产业-开发者”自进化创新飞轮，为系统持续创新迭代注入源源动能。

在用户共创方面，荣耀通过YOYO许愿池收集需求，并借“MagicOS月月焕新”快速落地，打破“厂商定义-用户接受”单向循环，形成“需求 -研发 -反馈 -优化”的闭环。自启动YOYO许愿池以来，至今已收集三万多条建议，转化上千次功能迭代，惠及上亿人次，而荣耀Magic8系列仅发布一周，便收获来自用户超5000条有效建议。

在产业共生方面，荣耀合作版图持续扩大，与互联网、运营商、大模型、智能体、智慧出行等领域伙伴深化合作，如与阿里巴巴在大模型、智能体服务生态等方面开展合作，与比亚迪一起探索智能终端与新能源汽车的智慧互融方案，全面覆盖生活、娱乐、出行、购物、办公等高频场景。

在生态共荣方面，荣耀持续增强与开发者的合作与联系，全新升级“荣耀远航计划”，并推出“AI 智能体生态激励计划”、“MagicOS 生态体验激励计划”，同时开设专项激励基金，官宣了“首届荣耀智能体创意大赛”，全面激发开发者创新活力。

共赴未来之约：以阿尔法战略为核，加速行业发展跃迁

为更好地连接开发者与用户，在2025荣耀全球开发者大会上，荣耀MagicOS还特别开设了AI、互联安全&基础体验、设计与主题、游戏、商业服务、海外业务、荣耀钱包耀行卡发布会七大分论坛，旨在基于领先的AI技术实力及平台优势，用智能体技术赋能合作伙伴提前入局AI下半场，用AI工具助力合作伙伴提质提效。

各大分论坛精准匹配行业伙伴多元需求，让生态赋能更加具象化，全面释放AI OS全场景渗透力。其中，AI论坛着力推动与合作伙伴共建AI开放生态;设计与主题论坛侧重通过开放通透感引擎，以赋能生态应用及加速主题共创。此外，荣耀钱包耀行卡发布会推出了安卓首家先乘后付交通卡，赋能市政交通和大众出行。站在AI时代节点，荣耀MagicOS 10的发布是与行业伙伴共赴进化之约的新开端，其中阿尔法战略提供了“以人为本”的落地路径，五维进化共建了AI OS的创新基石，三大进化引擎共同构筑了生态共荣的创新飞轮。

在行业自我变革的关键时期，荣耀正以全新AI OS方案，为全球终端操作系统的战略升级提供了重要范本。未来，荣耀也始终以开放姿态，诚邀全球伙伴共建AI终端生态，让智能AI科技惠及各方，与行业伙伴携手开启终端操作系统的发展新阶段。