【天极网手机频道】2025年12月1日，字节跳动旗下豆包团队正式推出豆包手机助手技术预览版，并首发于搭载骁龙8至尊版移动平台的努比亚M153。豆包手机助手技术预览版支持语音、侧边AI按键等多方式唤醒，具有跨应用自动任务执行能力，如用户指令“全平台比价下单”即可触发多电商平台搜索比价、领券操作。在获得用户授权后，助手能在设备端安全存储关键信息与偏好，从而提供长期的端侧记忆功能。其操作手机Pro模式还能结合端侧记忆数据完成复杂任务，例如依据过往记录的子女年龄兴趣推荐礼物并添加购物车。

骁龙8至尊版移动平台，凭借集成Oryon CPU和Hexagon NPU的高通AI引擎、强大的AI特性以及对多模态AI助手和应用的支持，带来卓越的终端侧AI性能。Oryon CPU负责高效调度与多任务处理，为AI工作负载提供低时延支持;Hexagon NPU则专注于高性能AI推理，在部分主流大语言模型上，处理速度达到超过70 tokens/s。骁龙8至尊版不仅智能，更整合了语音、视觉等多种交互模态，在随时响应用户需求的同时，确保个人隐私数据的安全，并推动终端侧AI向更智能、更个性化、更注重隐私安全的未来持续演进。