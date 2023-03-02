魅族20系列再预热，将首次搭载FlymeSound Classic自研音频增强算法

【天极网手机频道】3月2日，魅族20系列带来最新的预热信息，海报右上角的数字也来到了16，这意味着魅族20系列预热时间已经超过半个月，但仍未公布具体发布会时间。这次，魅族20系列预热了全新的音频技术，称魅族20系列将“首次搭载FlymeSound Classic 魅族自研音频增强算法，经典调音强势回归”。

作为以音频产品起家的魅族而言，在音频领域一直小有建树，曾经的魅族MP3也是一代人的青春回忆。而来到智能手机市场，魅族也是最先将Hi-Fi技术带到旗舰手机中的品牌之一。不过后来手机3.5mm音频接口的消失，也让Hi-Fi技术一度在手机上消失。这次魅族20系列首次搭载FlymeSound Classic 魅族自研音频增强算法，算是Hi-Fi技术的一次变相回归。

目前魅族20标准版的电池也已经通过国家3C认证，型号为BA381，额定电池容量为4600mAh，并且支持80W快充。作为对比，魅族目前的旗舰系列魅族18S系列，也仅有4000mAh的电池，而充电功率还只有36W。

此外，结合海报信息和曝光的消息来看，魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0。而魅族20 Pro将会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

随着魅族开启预热，更多有关魅族20系列新机的消息也开始出现在网络上，其中就包括疑似魅族20系列的渲染图。从曝光的渲染图来看，魅族20 Pro并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。魅族20 Pro也一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

此外，魅族20系列还将全系采用柔性直屏，搭载全新超声波指纹2.0，支持0.075s疾速湿手解锁，同时智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，配备LPDDR5X内存和UFS 4.0闪存，并且将首发搭载新一代无界生态系统Flyme 10，搭载13根电竞级高能天线。

目前安兔兔已经放出了魅族20系列新机的跑分成绩，根据安兔兔的跑分结果来看，这台型号为m2391的魅族机型搭载高通骁龙8 Gen 2芯片，配备12GB内存和512GB存储，分辨率为2400×1080，同时运行基于安卓13的Flyme系统。该系统基本上就是随魅族20系列一同发布的Flyme 10，据官方宣称，这次Flyme将在稳定性和流畅度方面提升10倍。

这台魅族20跑出了总分1255418分，其中CPU成绩为248541分，GPU成绩为570255分，MEM成绩为256118分，UX成绩为180504分。对比其他机型数据，魅族20在GPU和MEM成绩中基本达到了骁龙8 Gen 2的正常水准，而CPU以及UX成绩则还有提升空间。同时，这款魅族20可能还只是一款工程机，在调校方面仍有打磨空间，与正式零售版还有一些差距。

根据魅族副总裁万志强的说法，魅族将会在几天后公布重大事情，届时将会一同公布魅族20系列新机的发布会时间，这也引起不少用户的期待。