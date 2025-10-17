【天极网手机频道】2025 年 10 月 16 日，中国 ・ 广州 ―― OPPO 今日正式发布全新“旅拍神器” Find X9 系列。作为 OPPO 30 周年巨献之作，Find X9 系列采用全新“绒砂工艺”设计，搭载全新哈苏超清四摄影像系统，全系支持全焦段哈苏 8K 超清照片、全球首发4K 超清实况照片直出、全新升级丹霞色彩还原镜头，以及搭载行业进光量最大的哈苏 2 亿长焦镜头等众多领先移动影像科技，带来颠覆性的画质表现。全系标配天玑 9500 旗舰芯片与新一代 OPPO 潮汐引擎，配合 7025 mAh / 7500 mAh 超大容量冰川电池、1nit 明眸护眼屏及 ColorOS 16 系统，实现从影像创作到续航、显示以及交互等全方位的极致体验升级。

作为OPPO年度影像旗舰，全新Find X9 系列从光学到传感器，从算法到色彩还原，全链路开启画质革命。OPPO 首席产品官刘作虎强调：“OPPO Find X9 Pro 是万元以内最值得购买的「相机」”。

全新绒砂工艺：旗舰质感一眼舒适

OPPO Find X9 系列采用创新“绒砂工艺”，使玻璃呈现绒感金属光泽，搭配超精密冷雕工艺，实现镜头模组与背板的无缝衔接。正面极窄四等边直屏边框仅 1.15 mm，兼顾沉浸式视觉与防误触体验，整机重量 1:1 均衡分布，握持舒适。Find X9 系列更全系支持 IP66/68/69 满级防水，并通过 SGS 五星抗跌耐摔认证，品质可靠。

“因光而来，追光而行”，致敬 OPPO 全球合作伙伴孙颖莎的拼搏精神，Find X9 系列首次全系带来了“追光红”配色，旨在将这份勇往直前、追逐梦想的力量，传递给每一位热爱生活、奔赴理想的用户。在经典配色上，Find X9 还拥有细腻金属质感的绒光钛，以及纯净柔和的霜白与沉稳内敛的雾黑可选;Find X9 Pro 则有专属的绒砂钛配色，以及霜白可选。

全球首发哈苏 8K 超清照片，默认直出就是好画质

针对手机像素越来越高，而直出的照片在放大细节后却满屏模糊的痛点，OPPO Find X9 系列首发哈苏 8K 超清照片，用户无需额外操作，在照片模式下默认直出高画质超清照片，放大也清晰，并且覆盖超广角、主摄与潜望长焦等所有焦段。依托新一代计算光学架构 LUMO 超像素引擎，通过 OPPO 芯链技术以及并行计算，让每一个像素，都得到精密的计算与高效融合。

全球首发 4K 超清实况照片直出，帧帧封面级

OPPO Find X9 系列全球首发直出4K 超清实况照片，一举解决行业停滞 10 年之久的实况照片画质难题。将实况照片的清晰度从2K直接推进至4K时代，让实况照片的清晰度覆盖过程帧和封面帧，截取任何一帧都是壁纸级别的超清画面，即使放大细节也清晰锐利，还支持慢动作、一拍多出、一键拼图等创意玩法。目前小红书平台已率先支持 4K 超清实况照片的分享与播放，无论是记录旅途风景还是街头瞬间，都能以超高清晰度定格。对于喜欢旅拍的用户而言，4K 实况照片超清晰，从此出游不用背相机，轻松用Find X9 系列捕捉每一刻精彩。



左，4K 超清实况照片封面帧;右，4K 超清实况照片视频帧

哈苏 2 亿超清晰，出游不用背相机

OPPO 更带来了全新的Find X9 Pro ，从光学到传感器，从算法到色彩还原，全链路开启“画质革命”，带领光学系统和计算摄影同时跨入2亿画质时代。

光学层面，Find X9 Pro 搭载了哈苏真 2 亿长焦镜头。通过采用颠覆性的 AOA 主动光学校准技术(精度 0.1 微米)，解析力提升 15%，让其成为首颗拿到“哈苏光学认证”的移动影像镜头。F2.1 超大光圈使进光量飙升 140%，成为同级进光量最大的 2 亿镜头;配合 70 mm 黄金焦段与超晶态蓝玻璃，有效抑制杂光，呈现出更清晰的细节与更自然的画质表现，实现行业首个“哈苏真两亿”直出画质，堪称“最强 2 亿长焦”。

传感器技术革新方面，Find X9 Pro 搭载的超动态大底主摄，其曝光技术升级至第四代，首次支持全新的“瞬时三曝技术”，第一次让“实时的高动态”和抓拍完美融合。帮助用户在旅拍途中抓拍沿途美好或氛围感场景时，画面也不会出现明暗割裂，建筑细节与人物动态都能清晰呈现。

Find X9 Pro 更不止影像硬件强大，针对移动影像的精髓――算法层面，为了实现对 5000 万乃至 2 亿像素的处理，OPPO 带来全新 LUMO 超像素引擎，让影像算力、能效、速度全面进化，首次支持 2 亿像素照片多帧合成，真正实现“清晰到可裁切”的高画质体验，其成片素质甚至可以媲美目前影像行业最顶级的中画幅相机。



Find X9 Pro 哈苏 2 亿长焦拍摄



Find X9 Pro 哈苏 2 亿长焦原图局部裁切

全系搭载 Ultra 级丹霞色彩还原镜头，景美人更美

一直以来，色彩都是影像作品的灵魂所在，也是 OPPO 致力于“拍人好”的核心深耕方向。在 Find X9 Pro 上，搭载了行业领先的第四代色彩还原技术，通过升级的 Ultra 级丹霞色彩还原镜头，协同成像传感器、多光谱传感器，三者融合，无论复杂的多色温环境，还是大面积纯色场景，都能带来最精准的色彩还原表现。

丹霞色彩还原镜头更全面覆盖 Find X9 系列拍照、实况照片、视频等不同拍摄模式，让影像全场景都能获得更加自然的人物肤色与环境氛围感呈现。不论室内室外、各类光源，用户都能轻松拍出色彩精准、肤质细腻、画面鲜活的人像大片，景美人更美。

全面哈苏体验：从静态到动态的创作自由

OPPO 与哈苏进一步深化合作，让 Find X9 系列哈苏大师模式支持实况拍摄，让动态瞬间具备专业哈苏影调。全新 XPAN 模式复刻经典相机宽画幅效果，加入拟真显影动画，并支持胶片更换，赋予浓浓创作仪式感。

OPPO 还首次与哈苏联合打造专业影像套装，在哈苏 2 亿超清长焦镜头的基础上，配合哈苏增距镜，可实现至高 40X 光学品质变焦直出超清画质的体验，即使身处演唱会“山顶”现场，也能清晰捕捉偶像的每一个精彩瞬间，让 Find X9 Pro 成为名副其实的“演唱会神器”。

视频架构全面升级，安卓视频体验看 OPPO

OPPO Find X9 系列以颠覆性升级，重塑安卓视频体验新标杆。通过 LUMO 智慧视频系统，基于 OPPO 超级影像专用调度器等核心技术优化，全面优化曝光、变焦与长时间拍摄的稳定性，带来超稳定且省电的流畅视频拍摄体验。Find X9 系列视频拍摄功能还重点优化了变焦体验，变焦操作零时延反馈，且更符合人眼习惯，镜头切换时也能无缝传递参数，实现超广角到长焦的丝滑过渡。

Find X9 系列更支持 4K 120 帧杜比视界与 10bit Log 视频拍摄，满足专业创作需求。人像视频也能精准还原肤质，复杂场景下的收音、防抖及智能曝光能力也全面升级，使其成为全场景视频录制利器。

OPPO Find X9 系列全系搭载最强天玑旗舰芯片天玑 9500 ，配合新一代 OPPO 潮汐引擎，首发芯片级动态追帧与可编程调度器，大型游戏可 5 小时满帧运行。OPPO 芯链技术更打破芯片与器件壁垒，让 3nm 旗舰算力赋能影像、屏幕、触控等全场景体验升级。Find X9 系列全系标配大容量冰川电池，Find X9 为 7025 mAh，Find X9 Pro 更提升至 7500 mAh。而能实现电池容量的大幅提升，关键在于采用 OPPO 自研的完美球形硅碳材料与长寿算法，支持 60 个月健康耐用。Find X9 系列全系标配自研山海通信增强芯片，实时优化网络，确保旅行中的稳定连接。

全球首发 1nit 明眸护眼屏，护眼好屏，OPPO 造

OPPO Find X9 系列全球首发 1nit 明眸护眼屏，把行业的护眼标准，推向全新高度。传统屏幕最低亮度仅能降至 2-5nit，用户在暗光环境下使用依然刺眼。为攻克这一痛点，OPPO 决定亲自下场，打造顶级护眼好屏。通过超 10 亿资金投入，OPPO 通过首创的自研屏幕双产线，构建起了从发光材料研发、高端生产制造，再到超高精度校准的全链路自主体系;并在自研 P3 屏幕显示芯片和 OPPO 芯链技术的加持下，实现了引领行业的微米级实时子像素校准，让屏幕在 1nit 极暗环境下仍能呈现极致纯净、通透的显示效果。

暗光也护眼，全天都通透。OPPO Find X9 的这块护眼好屏的显示素质同样出色：3600nit 超高亮度配合太阳显示技术，确保画面清晰可见;全链路原彩 ProXDR 和杜比视界，带来鲜活生动的色彩表现;120Hz 高刷并覆盖晶盾玻璃，同时支持湿手触控，兼顾流畅触感与耐用性。OPPO Find X9系列的 1nit 明眸护眼屏，以顶级显示素质、满级护眼表现，斩获包括首个莱茵护眼金标在内的 8 大权威认证。

首发ColorOS 16 ：流畅、互联与 AI 全面进化

Find X9 系列首发搭载全新 ColorOS 16 系统，通过底层编译、性能调度与动画渲染优化，实现 6 年久用全场景丝滑流畅。生态互联方面，解决跨设备连接痛点，支持与 iPhone、Apple Watch、AirPods 及 Mac 的无缝协同。专属 AI 按键打造“左记右问”体验，“一键闪记”升级支持长视频总结与智能日程，“AI 实景对话”实现镜头对准物体即问即答，相册新增 AI 补光一键拯救光照不足或逆光的废片，让 Find X9 系列成为 2025 年最值得购买的 AI 硬件。

携手 S 赛：科技与电竞文化共鸣

OPPO Find X9 系列更成为 2025 英雄联盟全球总决赛赛场影像官方用机。OPPO 作为 2025英雄联盟全球总决赛(S15)全球合作伙伴，与拳头游戏双方联合重铸 FMVP 奖杯，并为冠军选手定制全球限量手表。同时用户可享赛事定制表盘、免费个性化镌刻服务及 S 赛专属 OS 体验(定制水印、观赛提醒等)。

整个 S15 期间，OPPO 将在全国打造超 1000 场线下观赛活动矩阵，并在超 100 家 OPPO 体验店开展英雄联盟主题活动。同时，11 月 7 日至 9 日在总决赛举办地成都，OPPO 还将打造春熙路 OPPO 电竞展位等一系列成都电竞之旅，并在活动现场提供总决赛门票赢取机会。

旅拍神器 Find X9 系列 4399 元起售，出游不用背相机

作为 OPPO 30 周年巨献之作，Find X9 系列以画质革命彻底重构影像体验，用全面进化的性能、续航、护眼好屏与更流畅更智慧的系统，精准解决用户核心痛点，强势打造新一代旅拍神器。Find X9 系列 4399 元起售，10 月 22 日正式开售;Find X9 Pro 卫星通信版 11 月开售，并将率先支持 eSIM。OPPO与哈苏联合打造的哈苏专业影像套装售价 1699 元。

Find X9 Pro 更以颠覆性姿态，凭借全焦段哈苏 8K 超清照片、行业顶尖的哈苏真 2 亿超清长焦，以及媲美专业中画幅相机的画质表现，成为“万元以内最值得购买的相机”!实现“出游不用背相机”的终极旅拍自由，以影像硬实力重构旗舰新标杆，让每一次出发，都能轻松捕捉超越期待的精彩!

同时，OPPO 还推出“相机置换专补”计划，用户可以参与活动将自己手里的相机置换为 Find X9 Pro ，可享受官方至高 1400 元补贴。