您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

2025-10-17 01:01:48 天极网手机频道

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】2025 年 10 月 16 日，中国 ・ 广州 ―― OPPO 今日正式发布全新“旅拍神器” Find X9 系列。作为 OPPO 30 周年巨献之作，Find X9 系列采用全新“绒砂工艺”设计，搭载全新哈苏超清四摄影像系统，全系支持全焦段哈苏 8K 超清照片、全球首发4K 超清实况照片直出、全新升级丹霞色彩还原镜头，以及搭载行业进光量最大的哈苏 2 亿长焦镜头等众多领先移动影像科技，带来颠覆性的画质表现。全系标配天玑 9500 旗舰芯片与新一代 OPPO 潮汐引擎，配合 7025 mAh / 7500 mAh 超大容量冰川电池、1nit 明眸护眼屏及 ColorOS 16 系统，实现从影像创作到续航、显示以及交互等全方位的极致体验升级。

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  作为OPPO年度影像旗舰，全新Find X9 系列从光学到传感器，从算法到色彩还原，全链路开启画质革命。OPPO 首席产品官刘作虎强调：“OPPO Find X9 Pro 是万元以内最值得购买的「相机」”。

  全新绒砂工艺：旗舰质感一眼舒适

  OPPO Find X9 系列采用创新“绒砂工艺”，使玻璃呈现绒感金属光泽，搭配超精密冷雕工艺，实现镜头模组与背板的无缝衔接。正面极窄四等边直屏边框仅 1.15 mm，兼顾沉浸式视觉与防误触体验，整机重量 1:1 均衡分布，握持舒适。Find X9 系列更全系支持 IP66/68/69 满级防水，并通过 SGS 五星抗跌耐摔认证，品质可靠。

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  “因光而来，追光而行”，致敬 OPPO 全球合作伙伴孙颖莎的拼搏精神，Find X9 系列首次全系带来了“追光红”配色，旨在将这份勇往直前、追逐梦想的力量，传递给每一位热爱生活、奔赴理想的用户。在经典配色上，Find X9 还拥有细腻金属质感的绒光钛，以及纯净柔和的霜白与沉稳内敛的雾黑可选;Find X9 Pro 则有专属的绒砂钛配色，以及霜白可选。

  全球首发哈苏 8K 超清照片，默认直出就是好画质

  针对手机像素越来越高，而直出的照片在放大细节后却满屏模糊的痛点，OPPO Find X9 系列首发哈苏 8K 超清照片，用户无需额外操作，在照片模式下默认直出高画质超清照片，放大也清晰，并且覆盖超广角、主摄与潜望长焦等所有焦段。依托新一代计算光学架构 LUMO 超像素引擎，通过 OPPO 芯链技术以及并行计算，让每一个像素，都得到精密的计算与高效融合。

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  全球首发 4K 超清实况照片直出，帧帧封面级

  OPPO Find X9 系列全球首发直出4K 超清实况照片，一举解决行业停滞 10 年之久的实况照片画质难题。将实况照片的清晰度从2K直接推进至4K时代，让实况照片的清晰度覆盖过程帧和封面帧，截取任何一帧都是壁纸级别的超清画面，即使放大细节也清晰锐利，还支持慢动作、一拍多出、一键拼图等创意玩法。目前小红书平台已率先支持 4K 超清实况照片的分享与播放，无论是记录旅途风景还是街头瞬间，都能以超高清晰度定格。对于喜欢旅拍的用户而言，4K 实况照片超清晰，从此出游不用背相机，轻松用Find X9 系列捕捉每一刻精彩。

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器
左，4K 超清实况照片封面帧;右，4K 超清实况照片视频帧

  哈苏 2 亿超清晰，出游不用背相机

  OPPO 更带来了全新的Find X9 Pro ，从光学到传感器，从算法到色彩还原，全链路开启“画质革命”，带领光学系统和计算摄影同时跨入2亿画质时代。

  光学层面，Find X9 Pro 搭载了哈苏真 2 亿长焦镜头。通过采用颠覆性的 AOA 主动光学校准技术(精度 0.1 微米)，解析力提升 15%，让其成为首颗拿到“哈苏光学认证”的移动影像镜头。F2.1 超大光圈使进光量飙升 140%，成为同级进光量最大的 2 亿镜头;配合 70 mm 黄金焦段与超晶态蓝玻璃，有效抑制杂光，呈现出更清晰的细节与更自然的画质表现，实现行业首个“哈苏真两亿”直出画质，堪称“最强 2 亿长焦”。

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  传感器技术革新方面，Find X9 Pro 搭载的超动态大底主摄，其曝光技术升级至第四代，首次支持全新的“瞬时三曝技术”，第一次让“实时的高动态”和抓拍完美融合。帮助用户在旅拍途中抓拍沿途美好或氛围感场景时，画面也不会出现明暗割裂，建筑细节与人物动态都能清晰呈现。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  Find X9 Pro 更不止影像硬件强大，针对移动影像的精髓――算法层面，为了实现对 5000 万乃至 2 亿像素的处理，OPPO 带来全新 LUMO 超像素引擎，让影像算力、能效、速度全面进化，首次支持 2 亿像素照片多帧合成，真正实现“清晰到可裁切”的高画质体验，其成片素质甚至可以媲美目前影像行业最顶级的中画幅相机。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器
Find X9 Pro 哈苏 2 亿长焦拍摄

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器
Find X9 Pro 哈苏 2 亿长焦原图局部裁切

 全系搭载 Ultra 级丹霞色彩还原镜头，景美人更美

  一直以来，色彩都是影像作品的灵魂所在，也是 OPPO 致力于“拍人好”的核心深耕方向。在 Find X9 Pro 上，搭载了行业领先的第四代色彩还原技术，通过升级的 Ultra 级丹霞色彩还原镜头，协同成像传感器、多光谱传感器，三者融合，无论复杂的多色温环境，还是大面积纯色场景，都能带来最精准的色彩还原表现。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  丹霞色彩还原镜头更全面覆盖 Find X9 系列拍照、实况照片、视频等不同拍摄模式，让影像全场景都能获得更加自然的人物肤色与环境氛围感呈现。不论室内室外、各类光源，用户都能轻松拍出色彩精准、肤质细腻、画面鲜活的人像大片，景美人更美。

  全面哈苏体验：从静态到动态的创作自由

  OPPO 与哈苏进一步深化合作，让 Find X9 系列哈苏大师模式支持实况拍摄，让动态瞬间具备专业哈苏影调。全新 XPAN 模式复刻经典相机宽画幅效果，加入拟真显影动画，并支持胶片更换，赋予浓浓创作仪式感。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  OPPO 还首次与哈苏联合打造专业影像套装，在哈苏 2 亿超清长焦镜头的基础上，配合哈苏增距镜，可实现至高 40X 光学品质变焦直出超清画质的体验，即使身处演唱会“山顶”现场，也能清晰捕捉偶像的每一个精彩瞬间，让 Find X9 Pro 成为名副其实的“演唱会神器”。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  视频架构全面升级，安卓视频体验看 OPPO

  OPPO Find X9 系列以颠覆性升级，重塑安卓视频体验新标杆。通过 LUMO 智慧视频系统，基于 OPPO 超级影像专用调度器等核心技术优化，全面优化曝光、变焦与长时间拍摄的稳定性，带来超稳定且省电的流畅视频拍摄体验。Find X9 系列视频拍摄功能还重点优化了变焦体验，变焦操作零时延反馈，且更符合人眼习惯，镜头切换时也能无缝传递参数，实现超广角到长焦的丝滑过渡。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  Find X9 系列更支持 4K 120 帧杜比视界与 10bit Log 视频拍摄，满足专业创作需求。人像视频也能精准还原肤质，复杂场景下的收音、防抖及智能曝光能力也全面升级，使其成为全场景视频录制利器。

  OPPO Find X9 系列全系搭载最强天玑旗舰芯片天玑 9500 ，配合新一代 OPPO 潮汐引擎，首发芯片级动态追帧与可编程调度器，大型游戏可 5 小时满帧运行。OPPO 芯链技术更打破芯片与器件壁垒，让 3nm 旗舰算力赋能影像、屏幕、触控等全场景体验升级。Find X9 系列全系标配大容量冰川电池，Find X9 为 7025 mAh，Find X9 Pro 更提升至 7500 mAh。而能实现电池容量的大幅提升，关键在于采用 OPPO 自研的完美球形硅碳材料与长寿算法，支持 60 个月健康耐用。Find X9 系列全系标配自研山海通信增强芯片，实时优化网络，确保旅行中的稳定连接。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  全球首发 1nit 明眸护眼屏，护眼好屏，OPPO 造

  OPPO Find X9 系列全球首发 1nit 明眸护眼屏，把行业的护眼标准，推向全新高度。传统屏幕最低亮度仅能降至 2-5nit，用户在暗光环境下使用依然刺眼。为攻克这一痛点，OPPO 决定亲自下场，打造顶级护眼好屏。通过超 10 亿资金投入，OPPO 通过首创的自研屏幕双产线，构建起了从发光材料研发、高端生产制造，再到超高精度校准的全链路自主体系;并在自研 P3 屏幕显示芯片和 OPPO 芯链技术的加持下，实现了引领行业的微米级实时子像素校准，让屏幕在 1nit 极暗环境下仍能呈现极致纯净、通透的显示效果。

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  暗光也护眼，全天都通透。OPPO Find X9 的这块护眼好屏的显示素质同样出色：3600nit 超高亮度配合太阳显示技术，确保画面清晰可见;全链路原彩 ProXDR 和杜比视界，带来鲜活生动的色彩表现;120Hz 高刷并覆盖晶盾玻璃，同时支持湿手触控，兼顾流畅触感与耐用性。OPPO Find X9系列的 1nit 明眸护眼屏，以顶级显示素质、满级护眼表现，斩获包括首个莱茵护眼金标在内的 8 大权威认证。

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  首发ColorOS 16 ：流畅、互联与 AI 全面进化

  Find X9 系列首发搭载全新 ColorOS 16 系统，通过底层编译、性能调度与动画渲染优化，实现 6 年久用全场景丝滑流畅。生态互联方面，解决跨设备连接痛点，支持与 iPhone、Apple Watch、AirPods 及 Mac 的无缝协同。专属 AI 按键打造“左记右问”体验，“一键闪记”升级支持长视频总结与智能日程，“AI 实景对话”实现镜头对准物体即问即答，相册新增 AI 补光一键拯救光照不足或逆光的废片，让 Find X9 系列成为 2025 年最值得购买的 AI 硬件。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  携手 S 赛：科技与电竞文化共鸣

  OPPO Find X9 系列更成为 2025 英雄联盟全球总决赛赛场影像官方用机。OPPO 作为 2025英雄联盟全球总决赛(S15)全球合作伙伴，与拳头游戏双方联合重铸 FMVP 奖杯，并为冠军选手定制全球限量手表。同时用户可享赛事定制表盘、免费个性化镌刻服务及 S 赛专属 OS 体验(定制水印、观赛提醒等)。 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  整个 S15 期间，OPPO 将在全国打造超 1000 场线下观赛活动矩阵，并在超 100 家 OPPO 体验店开展英雄联盟主题活动。同时，11 月 7 日至 9 日在总决赛举办地成都，OPPO 还将打造春熙路 OPPO 电竞展位等一系列成都电竞之旅，并在活动现场提供总决赛门票赢取机会。

  旅拍神器 Find X9 系列 4399 元起售，出游不用背相机

  作为 OPPO 30 周年巨献之作，Find X9 系列以画质革命彻底重构影像体验，用全面进化的性能、续航、护眼好屏与更流畅更智慧的系统，精准解决用户核心痛点，强势打造新一代旅拍神器。Find X9 系列 4399 元起售，10 月 22 日正式开售;Find X9 Pro 卫星通信版 11 月开售，并将率先支持 eSIM。OPPO与哈苏联合打造的哈苏专业影像套装售价 1699 元。

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  Find X9 Pro 更以颠覆性姿态，凭借全焦段哈苏 8K 超清照片、行业顶尖的哈苏真 2 亿超清长焦，以及媲美专业中画幅相机的画质表现，成为“万元以内最值得购买的相机”!实现“出游不用背相机”的终极旅拍自由，以影像硬实力重构旗舰新标杆，让每一次出发，都能轻松捕捉超越期待的精彩! 

OPPO 发布年度旗舰 Find X9 系列，打造全新一代旅拍神器

  同时，OPPO 还推出“相机置换专补”计划，用户可以参与活动将自己手里的相机置换为 Find X9 Pro ，可享受官方至高 1400 元补贴。

聚合标签：
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

最新资讯

双十一，拍照手机选购攻略

热门视频

OPPO Find X9 Pro上手体验

新品评测

最强标准版OPPO Find X9
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2025 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录