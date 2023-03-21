Find X6系列超光影三主摄 还原自然光影色彩

OPPO Find X6系列已经正式发布，作为一款可以改变手机用户拍摄习惯的影像旗舰，OPPO为其赋予超光影三主摄、超光影图像引擎、动态超光影屏等突出特性，使得Find X6系列获得强大的光信息捕捉能力。

强大的光影计算能力，生动的光影显示能力为其带来独树一帜的旗舰影像体验。OPPO Find X6系列带来了改变传统影像的三个首次：移动影像首次进入全主摄时代、手机长焦首次跨越明暗、计算摄影首次还原自然光影。

影像硬件方面，OPPO Find X6搭载一颗与Find X6 Pro相同的超光感潜望长焦，采用IMX890大底，拥有5000万像素、F/2.6光圈，等效焦距65mm，且搭载悬浮棱镜防抖技术，这颗拥有主摄素质的超光感长焦镜头是Find X6系列的主打特性。

在广角镜头上，OPPO Find X6与Find X6 Pro分别搭载5000万像素的IMX890、IMX989传感器，后者拥有1英寸感光面积、F/1.8光圈，等效焦距23mm，这两颗传统的“广角主摄”配合Find X6系列独特的计算影像系统，实力不俗。

OPPO Find X6系列的超广角镜头同样有惊喜：Find X6 Pro再次将5000万像素的IMX890大底应用在其中，并搭配一颗采用自由曲面镜片超广角镜头，实现F/2.2大光圈与15mm等效焦距。Find X6也搭载了5000万像素的JN1传感器，拥有F/2光圈与15mm等效焦距。

超光影三主摄的搭载，让OPPO Find X6系列能够改变用户“找主摄”的习惯，每一颗都够强，每一颗都不留遗憾。而Find X6系列影像效果大幅飞跃的背后，也是全新影像算法平台和三主摄硬件的深度融合，超清画质引擎、自然色彩引擎、超光影图像引擎，以及OPPO自研NPU MariSilicon X，通过精密复杂的计算准确还原真实的光影关系，呈现立体感、空间感和临境感的真实画面。

当下，你手机相册中也许多数是广角“主摄”拍下的大场景风光照，而在上手使用Find X6系列一段时间后，无论场景明亮还是昏暗，一英寸大底广角、超光感潜望长焦以及自由曲面超广角三颗主摄镜头都能记录下美好日常，拍出画质出众的作品。