今夏手机圈“显眼包”：OPPO Reno10 Pro推出全新星籁粉配色

【天极网手机频道】要说今夏最潮流的颜色莫过于紫中带粉、粉中透紫的颜色了。今天OPPO官微正式宣布全新OPPO Reno10 Pro星籁版开启预售，存储配置为16GB+512GB，延续Reno轻薄美学，重量仅为186g、厚度仅为7.68mm，还搭载了超光影长焦镜头和长寿版100W 超级闪充，售价3899元。



OPPO Reno10 Pro星籁版

OPPO Reno10系列发布之初有灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款配色，不过对于OPPO来说似乎还不满足于这四款颜色，全新星籁粉(也称心动粉)配色是OPPO从英雄联盟游戏人物萨勒芬妮中汲取灵感，机身采用行业首创的金缕流纱工艺以及行业首发彩镀玻璃工艺实现了背盖由上到下光哑渐变的效果，机身随光影闪耀的斜面纹理，配合梦幻粉紫色，闪耀神秘的梦幻气息给人焕然一新，灿烂通透的同时最大限度保证了用户手持区域不沾指纹的实用特性。为了给用户打来更加沉浸式的体验，OPPO除了汲取产品外观粉璨星河元素，还把萨勒芬妮外观和星星作为灵感，打造专属UI交互体验。



OPPO Reno10系列

在此基础上，机身还有很多小细节。OPPO Reno10 Pro星籁版摄像头装饰部分将传统呼吸灯升级为业内首发的随音而动“星云氛围灯”，同时将环形呼吸灯环升级为氛围灯区域，精致且不失当代潮流，在开机、来电、通知、信息提醒、充电、进入游戏提醒、播放音乐等场景中使用，其中来电和播放音乐场景默认开启，创造了手机外观上呼吸灯的新颖体验。值得一提的是，“星云氛围灯”是目前手机中面积最大、可实现效果最丰富的氛围灯，细微处的小设计给用户带来更多新颖和浪漫的交互体验。



OPPO Reno10 Pro星籁版

其他配置上与Reno10 Pro版本相同，影像上搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头以及完美继承了Find X6系列的超光影图像引擎，可以计算出人物主体、光线、环境真实的光影关系，用光影冲破平面的束缚，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，告别传统人像拍摄粗暴地把暗拍亮，造成假白、假亮、假面的失真效果。



OPPO Reno10 Pro星籁版

天玑8200移动平台搭配满血版 LPDDR5 + UFS 3.1组合让性能实力飙升，更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让性能得以持久稳定地释放，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。4600mAh长寿大电池搭配长寿版100W 超级闪充，27分钟可充至100%。

另外，萨勒芬妮作为OPPO Reno10 Pro星籁版最具特色的设计，OPPO推出英雄联盟手游定制礼盒，礼盒上以萨勒芬妮的星星泪饰为灵感，外观为星形，在礼盒的5个角，各放置着不同的物件，内含Reno10 Pro 星籁版、萨勒芬妮联名星光手持镜、萨勒芬妮联名灵感DIY手机壳、DIY套件，手机放置在最中间。



OPPO Reno10 Pro英雄联盟手游定制礼盒

OPPO Reno10 Pro星籁版即日起线上开启全面预订，并将于6月30日10点正式开售。购机用户有机会获得24期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。此外，OPPO Reno10 Pro英雄联盟手游定制礼盒也于6月27日 同步开始线上预约，在OPPO商城、天猫、京东、抖音、拼多多等线上渠道搜索Reno10，参与互动有机会赢得萨勒芬妮手办，更多OPPO Reno10 Pro星籁版新品信息可前往OPPO官网查看。