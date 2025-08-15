荣获粤港澳大湾区碳足迹认证：遨游智能三防手机赋能绿色通信

【天极网手机频道】在“双碳”目标引领下，工业终端绿色化转型已成为制造业高质量发展的核心议题。近日，遨游通讯旗下三款产品：5G无线数据终端AORO-M6 PRO、TD-LTE无线数据终端AORO M7及TD-LTE无线数据终端AORO M8，凭借其在产品全生命周期的低碳设计理念与技术创新，成功通过粤港澳大湾区碳足迹标识认证。

AORO-M6 PRO智能三防手机实现从芯片、系统到定位导航的全链路国产化替代。其搭载的国产5G芯片，结合鸿蒙系统的分布式架构，显著优化了能效管理;8TOPS的AI算力支持DeepSeek大模型端侧部署，可在离线环境下完成复杂图像识别与风险预警任务。在定位层面，单北斗导航系统突破国外技术依赖，保障位置信息的自主可控。其多模稳控系统可融合PDT/DMR专网对讲、PoC公网对讲及UV双段等通信方式，配合3040大腔体扬声器与双降噪麦克风阵列，即便在高噪声中仍保障指令清晰传达。

AORO M7智能三防手机支持单北斗精准定位，集成PoC公网对讲功能，突破距离限制实现高效协同。其防护等级达到IP68/IP69K标准，屏幕采用坚固的康宁大猩猩三代玻璃，无惧恶劣环境挑战。设备还支持灵活定制2D扫描头、RTK高精度定位、DMR数模对讲及顶部强光手电筒等功能，充分满足物流运输、工业巡检等专业场景的多元化需求。

AORO M8智能三防手机通过国际IECEx及欧盟ATEX防爆认证，确保易燃易爆环境中的安全性。天玑1080处理器与可选配16GB+1TB存储组合驱动一亿像素影像系统，可定制RFID、北斗短报文、RTK厘米级定位、红外热成像等功能，一部终端覆盖通信、巡检、仓储调度全流程。支持广电700MHz 5G频段，信号覆盖广、传输速率快、穿透能力强，强势赋能企业数字化转型。

遨游通讯AORO M6 PRO、AORO M7、AORO M8三款智能三防手机此次荣膺粤港澳大湾区碳足迹标识认证，是其将高性能、高可靠性与环境友好性深度结合的成果展现。在粤港澳大湾区加速构建绿色低碳循环发展经济体系的关键时期，此类融合尖端通信技术、坚固耐用特性与可量化环保效益的智能终端，不仅为行业用户提供了卓越的数字化工具，更以切实行动响应了区域可持续发展的战略目标。遨游通讯将持续深耕绿色科技创新，为守护碧水蓝天贡献坚实的科技力量。