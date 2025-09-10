iPhone 17系列京东首发！以旧换新至高补贴2100元

【天极网手机频道】北京时间9月10日凌晨，Apple如期举办秋季新品发布会，重磅推出iPhone 17系列、新款Apple Watch及AirPods等多款新品。备受期待的iPhone 17系列将于9月12日20点开启预购，9月19日正式开售。目前，Apple产品京东自营旗舰店已同步开启预约通道，并加码10亿iPhone 17换新补贴，帮助用户以更优价格入手正品好货，只需打开京东搜索“苹果新品福利”即可。通过京东购买iPhone 17系列新品的果粉，可享受以旧换新至高补贴2100元、指定型号国补优惠500元、至高24期免息等权益，更有下单iCloud、AppleCare享85折、App Store充值卡至高优惠9折等丰富权益，让换新更轻松、更划算!此外来京东购Apple新品，可享分钟级送达。对于想快速入手iPhone 17系列新品的果粉，可以在全国Apple授权的近万家专营门店，通过京东秒送购买Apple新品，先人一步到手新机。

iPhone 17系列

iPhone 17系列包括 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max 四款机型，起售价分别为5999元、7999元、8999元和9999元。性能方面，iPhone 17采用A19芯片，iPhone Air以及Pro系列搭载A19 Pro处理器，两款芯片均基于台积电3nm N3P 工艺，其中A19 Pro 晶体管密度提升15%，GPU增至6核，支持70亿参数大模型本地运行。全新发布的iPhone Air采用极致轻薄设计，机身厚度仅5.6毫米，被称为“迄今最薄的iPhone”，并配备了6.5英寸ProMotion显示屏，支持120Hz高刷新率和Always-On常亮功能，为用户带来更出色的可视体验。

影像系统方面，Pro 系列首次实现了“三焦段全覆盖”，4800万像素主摄+超广角+8倍光变潜望长焦组合，支持全焦段8K视频录制。iPhone Air 配备全新Center Stage前置摄像头，采用iPhone首枚正方形前置摄像头传感器，具有宽视角，可拍摄最高1800万像素的照片。材质工艺上，Pro系列放弃钛合金改用95% 再生铝合金边框，碳足迹降低30%，重量减轻12g;Air则保留钛铝复合中框，通过微弧玻璃背板实现视觉无边界设计。

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3采用全新多孔声学架构，可以精准控制承载着声音流入耳道的气流，带来出类拔萃的空间聆听体验。另外AirPods Pro 3还具备超乎想象的音质和突破性的入耳式主动降噪(ANC)功能，降噪能力相较于前代AirPods Pro提升了多达2倍，比初代AirPods Pro更是提升了多达4倍。

全新设计使AirPods Pro 3的贴合度更高，在进行跑步、高强度间歇训练和瑜伽等活动时，入耳稳固性更佳。AirPods Pro 3首次为用户带来心率监测功能，并可跟测 50 种训练类型，在iPhone上的健身App中即可实现。售价1899元，9月10日早8点开启预购，京东下单还可享以旧换新补贴50元、立享12期免息福利。

Apple Watch

本次“前方超燃”主题活动中，Apple推出了新款 Apple Watch 系列，包括Apple Watch SE 3、Apple Watch Series 11以及 Apple Watch Ultra 3，起售价分别为2999元、1999元、6499元，京东将于9月11日早9点开启预售，9月19日开售，下单可享12期免息、以旧换新至高补贴450元、指定型号国补优惠500元等权益。

Apple Watch SE 3作为入门级产品，配备了强大的Apple Watch芯片S10，拥有常亮显示屏，并支持手腕轻弹等手势操作，还将具备高血压通知功能和睡眠评分系统。Apple Watch Ultra 3显示屏经过大幅升级，采用了Apple“最先进的技术”，亮度更高、边框更窄、屏幕面积更大，新增的5G蜂窝支持以及卫星连接功能，让用户在偏远地区也能保持与外界的联系。

