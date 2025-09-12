把PC装进口袋！华为Mate XTs 非凡大师正式开售，重塑移动生产力

【天极网手机频道】9月12日，华为Mate XTs 非凡大师正式开售，起售价17999元。作为华为在折叠屏领域的最新力作，华为Mate XTs 非凡大师集成了其在折叠屏领域的技术创新和最新科技探索，实现超大屏生态、设计美学、影像体验与生产力交互等全方位进化，为消费者带来行业颠覆性的全新体验，而新品的到来不仅进一步夯实了华为在折叠屏领域的领先地位，也重新定义了高端折叠屏手机标准。

非凡设计，彰显不凡品质

华为非凡大师系列从设计到工艺始终都透着“不将就”，华为Mate XTs 非凡大师自然延续了该系列对设计与工艺的极致追求。首先，新机采用全新非凡大师家族徽标，延续经典的中轴对称设计，镜头模组则采用棱角鲜明的“传奇星钻”造型，整体辨识度极高;背壳选用素皮材质并新增压纹设计，机身镜头模组装饰、中框以及徽标配色也升级为沙金色，搭配独特的岩脉纹理与匠心压纹工艺，光影流转间尽显奢华质感。

配色上，带来四款融合传统与现代美学的配色，包括尊贵典雅的槿紫、纯净简约的皓白、内敛低调的玄黑以及大气热情的瑞红，四种颜色覆盖了不同消费群体的审美需求。同时，华为ULTIMATE DESIGN非凡大师推出全新徽标，将字母U和D巧妙融入徽标设计中，没有复杂的装饰元素，但就是给人一种低调有奢华的感觉。

从材质选择，到处理工艺，再到配色方案，无不体现了华为对产品每一个细节的精心打磨，也让全新华为Mate XTs 非凡大师一眼心动，独领非凡。

口袋PC，带来超级移动生产力

将PC版应用与PC级交互体验引入手机领域，绝对是华为Mate XTs 非凡大师的一大杀手锏。基于HarmonyOS 5.1的深度赋能，华为Mate XTs 非凡大师支持运行PC级应用，PC版WIND金融终端、东方财富、PC版WPS等应用均已完成深度适配。以PC版WPS为例，还原了桌面端的文字、演示、表格及 PDF 编辑能力，在候机厅可将手机完全展开成三屏态，无论是修改PPT还是整理复杂的表格和密集的文字，超大屏幕让你沉浸式处理复杂任务，若再配上第二代便携键盘，秒变职场中的“六边形战士”。

华为Mate XTs 非凡大师首发支持自由多窗，可在大屏上同时运行多个应用，且每个应用窗口比例可自由调节，你可以一个窗口打开WPS Office进行文档编辑，一个窗口打开钉钉接入电话会议，一个窗口华为浏览器查看资料。更重要的是，自由多窗支持跨应用文件拖拽，可以轻松地将文件从一个应用拖拽到另一个应用中，例如将图库的照片素材拖入WPS演示文档，保存的文档也可直接拖到微信进行发送。

PC版应用与PC级交互体验这套组合拳，让华为Mate XTs 非凡大师轻松应对各类场景，简直就像是把PC装进了口袋。

鸿蒙AI+全新手写笔，效率拉满

华为Mate XTs 非凡大师带来非凡大屏体验的同时，鸿蒙系统级智能体小艺AI能力不断进阶，变得更聪明、更能干、更贴心。全新上线的小艺知识库，它就像你的“第二大脑”，不仅支持全局知识收藏、管理，还基于收藏内容进行再创作，帮你理解、整理和运用知识;对于经常出差或旅行的商务人士而言，可以将行程规划交给小艺出行规划，智能规划最优路线、沿途美食住宿、生成出游可视化地图，这个更懂你的旅行管家都给你安排得妥妥帖帖;还有小艺深度解题，帮你家长作业辅导难题，小艺连续翻译支持实时翻译屏幕内容，海外旅行、跨境电商畅通无阻。

全新手写笔华为M-Pen 3，则是华为Mate XTs 非凡大师交互体验升级的 “点睛之笔”。它远不止一支笔那么简单，精巧的“书写键”“智慧键”“空鼠键”三键设计，支持全局批注、摘录、提笔速记和智搜功能，将三折叠的生产力工具属性释放到极致。办公时可用于文档批注和内容摘录，会议中可快速记录关键信息。从杨幂、马龙展示的最新视频就可看到，华为Mate XTs 非凡大师适配全新手写笔华为M-Pen 3，通过全局批注、语音批注等功能进行大屏办公，效率体验更进一步。

非凡影像，定格非凡瞬间

华为Mate XTs 非凡大师在影像方面的升级自然也没落下。新机将超光变主摄、超广角镜头与长焦摄像头全部升级为RYYB传感器，这样即便在光线较暗的环境中，也能拍摄出细节丰富、噪点更少的照片。不止如此，其超广角镜头分辨率提升至4000万像素，进光量提升40%，画面细节更加丰富，更令人惊喜的是，还新增了一颗红枫原色摄像头，整体色彩还原能力提升了120%，不论是在晴天的蓝天白云下，还是阴雨天的黯淡光线中，都能真实再现自然色彩的魅力。

无论你是摄影爱好者，还是热衷于记录生活美好瞬间的普通用户华为Mate XTs 非凡大师都将是你探索世界、记录美好时刻最佳伙伴。

核心技术继续迭代，科技创新先锋

华为Mate XTs 非凡大师以突破性超形态三折叠屏幕，带来前所未有的视觉维度与沉浸体验。搭载一块10.2英寸可折叠屏幕，单屏态时屏幕尺寸为6.4英寸，双屏态时屏幕尺寸为7.9英寸，三屏展开后拥有10.2英寸3K高分辨率临境大屏，屏占比高达92%，再搭配16:11的黄金比例不管是办公还是娱乐，沉浸感都很出色，并还获得了德国莱茵TÜV全能显示五星认证，具备卓越的护眼能力。

值得一提的是，华为Mate XTs 非凡大师不仅是目前全球最大的折叠屏手机，还是最薄的一款，最薄处仅3.6毫米。这主要得益于新机搭载的天工铰链系统，该铰链采用双轨联动结构，集成内嵌一体连杆和嵌入式滑动弧臂设计，使外折转轴厚度较单侧折叠机减少23%，内折转轴厚度减少16%。并且采用航天级特种钢，内外折铰链联动精度达微米级，折痕控制提升至肉眼几乎不可见的水平。

从最新发布的超级产线视频也能看出，华为在折叠屏的每一个关键部件上，都倾注了大量的研发精力，从铰链系统的精妙重构，到屏幕技术的不断革新，再到创新材料的突破性应用，每一细节均彰显了极致工艺水准。

写在最后

作为折叠屏手机赛道的先行者和破局者，华为始终走在行业前沿，全新三折叠屏旗舰华为Mate XTs 非凡大师无不展现了其软硬件一体化的全面创新实力，包括全新手写笔华为M-Pen 3的加入，以及首次将PC版应用与PC级交互体验的引入手机，还有鸿蒙操作系统 5.1对大屏生态的深度整合以及折叠屏产品核心技术的不断升级。相信华为Mate XTs 非凡大师的到来将重新定义高端移动设备的标准，推动折叠屏品类进入一个全面加速发展的新阶段。

华为Mate XTs 非凡大师为用户提供了多种版本选择，其中 16GB + 256GB 版本售价 17999 元，16GB + 512GB 版本售价 19999 元，16GB + 1TB 版本售价 21999 元。9 月 12 日 10:08，在华为商城等线上、线下同步开售，感兴趣的朋友赶快前往选购。