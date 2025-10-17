【天极网手机频道】作为常年用手机记录生活的随手拍爱好者，很多次都因为没能抓拍到最精彩的瞬间而感到可惜，又或者是幸运地抓拍到了场景但是动态画面放大全是噪点。全新发布的OPPO Find X9 Pro作为万元以内的最好“相机”，新增的4K超清实况照片功能让用户真正体会到“每一帧都值得珍藏”的影像体验。

4K超清实况照片的直出表现解决了行业 “动态帧画质衰减” 痛点，拍摄动态场景时衣物褶皱、饰品细节清晰，不存在因动态压缩导致的细节损失，这得益于底层对高画质动态捕捉的技术突破。

更惊喜的是，作为行业首个支持4K超清实况直出的机型，它可直接发布至小红书，不会压缩画质，动态细节与色彩氛围完整保留，彻底解决“拍得好却发不好”痛点的同时打破了“社交平台画质损耗”的局限;如果想要导出GIF也无需用第三方应用辅助，在相册可直接另存为GIF，而且还提供画质选择，甚至还可以后期选择一段作为慢动作直接导出，大大提升了后期导出的便捷性和丰富性。配合 Find X9系列领先的1nit明眸护眼屏，无论是明亮户外还是昏暗室内，这块屏幕都能以通透纯净的画面，呈现 4K 超清实况照片的每一处细节，让用户实现从拍摄、观看到分享的完整4K链路体验，真正实现“出游不用背相机”的便携创作需求。

除此之外，还支持4K超清实况拼图，一键即可将三张 4K 超清实况照片合成一张，拼完后还是4K级清晰;也支持一键直出4K慢动作实况以及胶片风格实况，深度复刻经典胶片的色彩质感与颗粒纹理;同时支持柔光风格实况，在保留人物清晰面容的同时，一键直出朦胧唯美的氛围感人像。

而且2亿像素潜望长焦更让远景抓拍出彩，彻底告别“远景拍糊”的遗憾。大师模式下的哈苏影调为样张注入电影感，保留了标志性的哈苏影调，暗部细节丰富且无噪点。得益于新大底传感器与LUMO超像素引擎的双重加持，3x长焦人像的人物面部细节、背景虚化过渡效果相当平滑，无明显“抠图感”，LUMO超像素引擎还通过多帧合成与像素重构，为全焦段8K照片直出提供了底层技术支撑，让高像素与高画质真正统一。

OPPO Find X9的4K超清实况照片让每个普通瞬间都焕发氛围感，它不再是简单的拍照工具，而是能让普通用户也能轻松留住生活里那些美好瞬间的好帮手。

目前OPPO Find X9系列已经正式发布，并开启了预售通道，有兴趣的用户不妨前去官网或是线下门店上手体验。