三星S23U手机屏幕测试成绩出炉，仅次于iPhone 14 Pro

【天极网手机频道】最近，国外评测机构DxOMark公布了三星S23U的屏幕以及音频成绩，其中在屏幕这一项中，三星S23U获得了148分，仅次于iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，位居第三。而在音频方面，三星S23U仅获得140分，排在第17位。

在具体的评测结论中，有关S23U的优点写到：在大部分光线环境下具备良好的可读性;整体视频体验非常好;在大多数照明条件下具有良好的色彩保真度。而在缺点这一栏，DxOMrak给出原因：闪频值低，夜间阅读亮度过高;在太阳光下，彩色内容缺乏细节差别;室内照明条件下缺乏细节和亮度。

这次三星S23系列全系搭载独家定制芯片，其官方名称为Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，但出于易宣传且好记的目的，三星精简了这一代号，并将其命名为Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。这也意味着三星自研芯片Exynos将退居幕后，彻底退出高端市场。三星一直贯彻不同地区搭载不同芯片的策略，在欧洲和特定亚洲地区搭载自研的Exynos芯片，而在其他市场使用高通骁龙芯片。

相较普通版，三星定制骁龙8 Gen 2则在普通版的基础上将X3大核频率超频至3.36GHz，同时GPU的频率也从680MHz提升到719MHz。从跑分数据来看，三星S23系列在GeekBench 5中，单核成绩达到1583分，而普通版骁龙8 Gen 2的单核成绩基本都在1480分左右。在单核成绩方面，三星定制芯片已然成为安卓最强芯片。

三星S23U将会搭载一颗高达2亿像素的传感器，还拥有一颗1000万像素的长焦镜头以及一颗1200万像素的超广角镜头，支持3倍和10倍光学变焦，同时支持最高100倍数码变焦。官方还强调，这次在三星影像系统中升级了Nightography超级夜景拍摄功能，可以在低光环境下获得更加清晰的照片与视频，大幅减少噪点。

三星S23U配备一块6.8英寸QHD+第二代动态OLED曲面屏，支持120Hz自适应刷新率以及240Hz游戏模式触控采样率。三星S23U提供最高1T存储空间，并且配备了5000mAh的大电池，虽然标配25W充电头，但是能够支持45W的快速充电。同时机身支持IP68级防尘防水，以及Ultra系列独有的S Pen。配色方面，三星S23U供了包括幻影黑、奶油色、绿色和薰衣草色在内的五款配色，机身重量达到234g。

目前三星S23U将于2月24日在国内发售，8GB+256GB售价为8999元;12GB+256GB售价为9699元;12GB+512GB售价为10699元;12GB+1TB售价为12699元。对于粉丝而言，三星S23U无疑就是现在最优秀的安卓手机之一。