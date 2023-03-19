华为官宣P60系列白色配色，机身或采用全新工艺打造

【天极网手机频道】3月18日晚，华为终端官方微博发布P60系列预热海报，海报中曝光了华为P60系列一款白色配色，与众不同的机身设计风格十分抢眼，或预示华为P60系列将采用全新材质和工艺打造机身。

从机身花纹以及海报背景推测，华为P60系列白色版设计灵感或来自于自然界中的贝壳，但与此前华为P系列推出过的珠光贝母有所不同，华为P60系列白色版打破了传统机身配色一铺到底的设计方法，而是采用了层叠的设计风格，让机身视觉效果更加立体，同时金色纹理的加入也为机身增添了独特的魅力。

此外，还有网友猜测华为P60系列白色版设计灵感来自于洛可可艺术风格。华为P60系列白色版配色与洛可可艺术风格有异曲同工之妙，因此网友猜测次配色或被命名为“洛可可白”，有一种天然的淡雅之美。

华为P60系列仅配色曝光就能引起众多网友的激烈讨论，是因为消费者对华为P系列的美学设计一直充满期待。华为P系列一直致力于将科技和时尚相融合，创造出了一种独特的科技美学风格。在最能体现华为美学理念的机身配色方面，华为P系列推出过草木绿、极光色、天空之镜、翡冷翠、涟漪云波等多款时尚配色，每一种都代表着华为对美学的执着追求。历代华为P系列产品不仅在功能上不断创新，更引领了手机行业的色彩潮流，因此被广大消费者称为“手机界的色彩大师”。

在白色配色领域，华为P系列也诞生过许多时尚经典色。华为P30系列的珠光贝母，仿佛贝母从水中升起，缓缓开启蚌壳，露出点点光亮，晶莹剔透，奢华高雅;华为P40系列的零度白，灵感来源于冰水在0摄氏度的相互转换与融合，展现出流动中最美的一刻。

华为P50系列的云锦白配色融入了丝织的高级典雅元素，将这种高贵典雅的美感引入到手机的设计中。此外还有雪域白，以淡金色光泽为特色，仿佛是清晨雪地中的一抹阳光，传递着温暖和谐之感。

在时尚界，白色一直都是永不过时的经典色彩，因此华为P60系列再次推出风格独特的白色版，有望成为时尚配色的引领者，同时也充分展现了华为在创新领域的强大实力和对美学追求的不懈努力。

近日，华为创始人兼总裁任正非在“‘难题揭榜’火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会”上也谈到了华为的创新成果，他表示华为在2022年整体的研发经费高达238亿美元。仍在持续投入研发，在过去的三年里，已成功完成了13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发。

可以推测，历时近两年时间打磨的华为P60系列，作为影像美学旗舰，将会成为华为创新成果的一次集中展现，除了机身工艺创新，其在影像、综合体验等方面也会给消费者带来惊喜。

结语：

3月23日，华为P60系列将会正式发布，从目前爆料的内容来看，它将会继续成为行业内美学旗舰和影像旗舰的代名词，不负消费者的期待!