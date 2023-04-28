魅族20系列1元超前订权益延长，不仅限于同一平台！

【天极网手机频道】魅族在3月30日发布了魅族20系列手机，作为阔别手机市场两年之后的产品，魅族20系列一经上市就获得了热烈的反响，同时长期处于缺货状态。在魅族20系列发布之前，魅族曾推出1元超前订活动，受限于产能问题，很多粉丝无法在限期内购买到魅族20系列，导致1元超前订权益无法激活，对此魅族官方发表公开信，同时宣布一系列回馈和补偿。

早在二月份，为了安抚等待已久的粉丝，魅族推出1元超前预订活动，预订后可享36个月超长质保、线膜套餐等7大权益。此次活动时间为2023年2月21日10:00:00-2023年3月14日23:59:59，活动期间内，1元购买「无界超前预订权益包」(以下称权益包)，并在首销日前(含首销日)购买魅族20系列的用户将获得以下权益：1、所购魅族20系列新机可享有36个月超长质保;2、赢取领克03汽车1年使用权的抽奖机会;3、购机后赠送PANDAER 100W快充数据线和无尘秒贴钢化膜套装;4、1 元预订后赠送价值800元的游戏礼包;5、购机享积分好礼;6、尊享 VIP 专属客服;7、尊享魅族官方售后。

后来受限于初期产能问题，加上煤油的热情，令不少粉丝无法购买到心仪的产品，魅族首次将时间延迟至4月底。如今近一个月过去，魅族20 Pro仍然处于抢货状态，无法大量满足已经购买1元超前订权益包的用户。因此，魅族官方发布公开信回应，并且公布一系列补偿措施。

公开信中提到，目前魅族20系列大部分型号仍然供不应求，造成很多超前订用户最终跨平台购机，更是还有大量用户没有买到心仪的型号，对此他们正在苦肝备货，深感愧欠。 同时魅族决定，将超前订权益使用时间继续延长至6月20日，权益期内购机依旧可享36个月超长质保和赠线膜套装等七大尊贵权益，原同平台权益发放方式不变，推荐大家在下订平台使用权益，平台会匹配发货。此外对于跨平台购机的用户，为了突破平台间数据无法直接共享的限制，魅族将启用全人工核验方式，在魅族官网为35万名1元超前订用户开启36个月超长质保，线膜套装等权益的跨平台使用通道(包含线下渠道)，跨平台购买权益互认。

魅族20全系采用骁龙8 Gen 2芯片，同时辅以全系LPDD5X 12GB内存和UFS 4.0存储的铁三角组合，几乎就是如今高端智能旗舰的标配。不过魅族20 128GB存储的版本仅使用UFS 3.1，考虑到其2999元的售价，这样的配置也并非不能接受。更重要的是，魅族20全系配备屏幕下超声波指纹识别，这也是目前3000元以内价位唯一一款拥有屏幕下超声波指纹识别的机型。

而魅族20 Pro采用一块6.81英寸三星E6基材OLED柔性直屏，支持120Hz刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，并且拥有魅族自研LTOP技术，显示效果十分出众。其他方面，魅族20配备一块4700mAh的大电池，支持67W快充;魅族20 Pro配备一块5000mAh大电池，支持80W有线超充和50W无线快充。

此外，魅族20 Pro还支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

可以看出，即使缺席手机市场近两年，魅族这个品牌依旧火爆，粉丝对于魅族20系列同样寄予厚望。不过受限于供应链压力以及小厂供应链话语权不足，大面积缺货也情有可原，从公开信中也能看出，魅族确实是将用户放在首位，去解决每位用户的问题，这一点还是值得点赞的。无论如何，魅族对用户依然保有一颗赤诚之心。