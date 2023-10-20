重量级长焦拓宽视野，OPPO Find N3让折叠屏享有构图自由

【天极网手机频道】由于手机的便携性与日益精进的影像能力，如今它已成为了大家记录生活的最佳工具。无论是旅游出行亦或是聚会露营，它都是绝大多数的首选记录设备。不过，以往许多手机在焦段上未能做到全覆盖，这也让用户在取景构图上略有遗憾。

OPPO Find N3 搭载折叠屏迄今最强的超光感潜望长焦，6400万像素超光感潜望长焦镜头拥有1/2 英寸大底传感器与 f/2.6 大光圈，带来远超折叠屏水准的暗光长焦画质。强大的传感器结合先进的光学设计，使 Find N3 的超光感潜望长焦在 3X 和 6X 焦段中都可提供卓越的清晰度与光影表现力。

人像模式下3X拍摄充分发挥大底大光圈优势，带来绝佳的光学虚化效果;6X拍摄特写更进一步，让画面始终聚焦，即便是在极限暗光下，环境、物品和人脸的色彩都得到了正确的还原，配合6400 万超高像素带来纤毫毕现的解析力，让人像效果既有清晰锐利的细节还有自然的光影过渡。整体来看，不管是哪个焦段，OPPO Find N3都可以实现更大地拓展构图自由。

OPPO Find N3通过强大的算法可以准确地计算出渐进式的光斑亮度分布、让散落在各处的光斑都有正确的空间关系和自然的强弱关系，甚至可以通过 F1.4 - F16 的光圈调整，自定义光斑的效果和虚化程度。加上自然的景深，让逐步远离焦点的背景空间呈现真实的渐进式虚化，用多层次的虚化呈现更自然真实的空间感。配合哈苏自然色彩优化，让样张效果呈现细腻而真实的色彩，真实的对比度、丰富的色彩层次和微妙细腻的影调。

OPPO Find N3 提供的多焦段可以实现更多构图与创作可能，在固定的光学变焦焦段之外，Find N3 还可以自定义主摄的默认焦段，让常用的 28mm(1.1X) 和 35mm (1.4X)镜头作为默认选项，为专业的题材创作提供更多便利。

总言之，得益于超光感潜望长焦，OPPO Find N3让折叠屏影像具备了构图自由的优势，实现更聚焦、更自然也更自由的拍摄体验。