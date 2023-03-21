OPPO发布全新影像旗舰Find X6系列，引领移动影像进入全主摄时代

3月21日，OPPO今日发布“不分昼夜，无论远近”的全新影像旗舰 Find X6 系列，以超光影三主摄引领移动影像进入全主摄时代，帮助每个人在全场景、全时段都可以轻松创作出超越想象的影像作品。

OPPO Find X6 系列第一次定义下一代超光影三主摄的全新标准――每一个摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，广角、超广角、长焦摄像头均可以轻松应对极具挑战的拍摄场景。其中，OPPO Find X6 系列超光感潜望长焦是行业首个采用大底传感器技术的潜望长焦摄像头，第一次让手机长焦可以跨越明暗，开拓出暗光长焦的全新创作场景。Find X6 系列也首次搭载支持计算光影的 OPPO 超光影图像引擎，可以准确地计算出光线、被摄物体和环境的正确关系，让原本只存在于三维世界的光线，首次照进二维照片，为每一幅影像作品还原最真实的光影层次。

OPPO 高级副总裁兼首席产品官刘作虎表示：“基于 OPPO 领先行业的影像算法和影像审美，OPPO Find X6 系列实现了影像的飞跃式进步，首次实现全主摄、暗光长焦以及计算光影，开启移动影像的新时代。这将真正改变用户的拍照习惯，实现人人创作自由。这是OPPO在影像战略级投入的重要里程碑，也是做最好产品的样本。”

售价与开售时间

OPPO Find X6 系列提供多种配色方案，以及素皮和玻璃两种材质选择，其中Find X6 Pro拥有大漠银月、云墨黑、飞泉绿三款色彩，12GB+256GB版本售价5,999元、16GB+256GB版本售价6,499元、16GB+512GB版本售价6,999元。

Find X6拥有飞泉绿，星空黑，雪山金三款色彩，12GB+256GB版本售价4,499元、16GB+512GB版本售价4,999 元。

Find X6全系即日起接受预订，3月24日10点在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店同步开售。

一眼强大的专业相机设计

OPPO Find X6 系列一眼强大的全新设计为卓越影像而生。OPPO 提取专业相机的工业设计元素，将强大的影像性能精密规整地归置于环宇设计之中，呈现最具辨识度的影像符号。

环宇镜圈采用亮面玻璃搭配哑面金属的双层设计，呈现出轻薄的视觉效果。航空铝材质打造的镜圈坚固耐用，外层还装饰有刻度纹理，复刻出经典相机外圈的齿纹设计。镜圈底部点缀的橙色圆点巧妙地传承了单反镜头安装卡扣点的设计，致敬影像历史中的传奇相机。

OPPO Find X6 Pro 包括大漠银月、飞泉绿、云墨黑三种优雅配色。其中OPPO Find X6 Pro 大漠银月采用小羊皮纹理的棕色素皮融合银色玻璃的拼接设计，云墨黑与飞泉绿采用磨砂玻璃材质打造出金属质感。OPPO Find X6 包括星空黑、飞泉绿、雪山金三种配色。其中飞泉绿和雪山金采用磨砂玻璃材质和低闪闪光砂工艺打造，星空黑配色采用镜面玻璃材质。

OPPO Find X6 Pro 正面四曲面屏幕带来 6.82" 极具沉浸感的视野，同时以出众品质带来极佳的可靠性。采用坚固程度远超传统玻璃面板的最新抗摔玻璃材质，OPPO Find X6 Pro带来4倍于传统玻璃的抗跌落性能。Find X6 Pro 还支持 IP68 级防尘抗水，可抵御常见的意外泼溅。

超光影三主摄，移动影像进入全主摄时代

传统移动影像过度痴迷于在超越人眼所见的极限场景中竞赛――人眼都看不见的极暗场景和人眼都看不清的极远场景，导致用户真正需要的跨越明暗的构图自由却成为行业无人区。

因此目前行业中所有影像旗舰的多摄都只有广角摄像头可以满足用户的需求，但能提供更多构图选择的超广角和长焦摄像头的能力始终未能达到用户预期。

OPPO Find X6 系列首次定义的超光影三主摄，突破手机多摄区分主次的传统，推动移动影像从多摄时代进入多主摄时代。Find X6 系列广角、长焦、超广角三颗摄像头均采用行业领先的大底传感器技术与领先行业的光学设计，第一次让每一个摄像头都拥有旗舰级的光线捕捉性能，从近到远，从白天到夜晚都可以拍出旗舰水平的出彩画质，让创作不再留遗憾。

OPPO Find X6 系列开创性地在长焦摄像头中采用 1/1.56 英寸大底旗舰传感器，四合一后 2μm 的超大像素尺寸，搭配行业首个 F2.6 大光圈的潜望式光学模组，为潜望式长焦前来了史无前例的进光量提升，让手机长焦摄像头在暗光下的成像能力实现质的飞跃。

OPPO Find X6 Pro 超光感潜望长焦样张

基于一英寸传感器打造的广角摄像头拥有目前移动影像行业最大的感光面积，搭配超高透玻璃镜片、F1.8的超大光圈以及 OIS 光学防抖，让OPPO Find X6 Pro 拥有目前进光量最大的广角摄像头。

OPPO Find X6 Pro 一英寸大底广角样张

此外，OPPO Find X6 Pro 的超广角摄像头采用业界超广角最大的 1/1.56 英寸的传感器搭配自由曲面镜片与 F2.2 大光圈，在实现 110° 的超大原生视野的同时，最大限度地解决畸变问题，让Find X6 系列能够提供目前最强大的超广角拍摄能力。

OPPO Find X6 Pro 自由曲面超广角样张

超光感潜望长焦，第一次让长焦跨越明暗

OPPO Find X6 系列的超光感长焦摄像头彻底改变了手机长焦的使用方式。全行业最大底的传感器技术和全新的潜望式长焦镜头模组，配合 OPPO 先进的影像算法，第一次让长焦跨越明暗，在暗光下也具备拍摄出好作品的能力，为用户带来真正好用，可以轻松拍出作品感的长焦。

OPPO Find X6 Pro 3倍长焦对比样张

借助5000万的四合一像素大底传感器，OPPO Find X6 系列在三个固定焦距之外，额外提供一个 6 倍的长焦选项。6倍长焦利用四合一像素传感器中央的 1200 万颗像素点，可以拍摄非数码变焦的全分辨率照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。

OPPO Find X6 Pro 6倍长焦拍摄样张

OPPO Find X6 系列超光感潜望长焦集成了悬浮棱镜防抖和特征辅助对齐算法，实现了42% 的业界最大防抖范围。利用传感器 2x2 OCL 全像素全向对焦的特性，结合马里亚纳®️ MariSilicon X 芯片对 OPPO 自研的自动对焦算法的高速计算，Find X6 系列大幅提升长焦对焦速度与准确性。通过定制化的马达，OPPO Find X6 系列还可以实现最近25cm 的长焦近景特写。

OPPO Find X6 Pro 超光感长焦特写样张

计算摄影，进入光影的新阶段

OPPO Find X6 系列拍摄的效果自然得几乎没有计算痕迹，但实际上每一次拍摄都需要传统的 10 倍以上的计算量。基于算力最强的影像计算平台――马里亚纳®️ MariSilicon X 影像专用 NPU 芯片与 4nm 移动平台，OPPO Find X6 系列通过超清画质引擎大幅提升画面清晰度，通过自然色彩引擎计算出绝佳色彩准确性和色彩表现力，并通过超光影图像引擎首次有能力计算出被摄物体、光线、环境的光影关系。

OPPO Find X6 系列带来移动影像计算架构的一次重大革新，不仅将传统降噪的计算以先进的 AI 算法应用在信息量最丰富的数字底片，更将传统的单帧色彩重建算法重塑为多帧色彩重建算法，并前置应用于数字底片，可以提升 30% 的清晰度，实现 60% 的噪声减少，实现超越以往的清晰度和纯净度。

OPPO Find X6 系列通过哈苏自然色彩优化的计算方式，结合 OPPO 自研的自动对焦与自动白平衡算法，配合物理 13 通道光谱传感器，能够在各种光线环境下都更准确地还原环境色彩、实现自然舒适的色彩过渡与准确宜人的肤色还原。

集成全新光子矩阵技术的超光影图像引擎是OPPO Find X6 系列光影关系正确的关键技术。得益于 OPPO 先进的计算架构，Find X6 系列可以记录高达 1200 万的光子点矩阵信息，更有参考性地计算出被摄物体、环境与光线之间的正确关系，带来高达 8 倍的明暗动态范围提升，还原自然明暗的影调。

手机哈苏人像，质感超越手机的界限

基于全新的三主摄与超光影图像引擎，OPPO Find X6 系列带来全新升级的哈苏人像模式。利用计算摄影技术，分别通过一英寸广角摄像头和超光感潜望长焦摄像头，实现对哈苏 XCD30 和 XCD80 经典光学摄像头的虚化效果模拟，给人像拍摄带来前所未有的光学质感。

哈苏人像模式样张

得益于对哈苏实际光学特性及背景虚化风格的模拟，OPPO Find X6 系列哈苏人像模式带来超出当前手机水平的自然景深和自然过渡的效果。强大的影像计算让OPPO Find X6 系列可以更精准地分离人像与背景，无论是被风吹起的头发，还是握持咖啡杯的手，都可以得到精准计算结果。

哈苏人像模式样张

OPPO Find X6 系列全新的哈苏人像效果，配合超光感潜望摄像头独一无二的进光量和3倍变焦，彻底改变了传统手机人像拍摄的体验，即使在暗光环境下也可以用适合人像作品构图的焦段，拍摄出极具氛围感的人像作品。强大的计算能力，让OPPO Find X6 系列的哈苏人像模式同样可以拍摄宠物、美食等对象，依然实现一样高级的虚化质感。

哈苏人像模式样张

哈苏影像体验在OPPO Find X6 系列上得到了全面的升级。在哈苏人像模式之外，OPPO Find X6 系列还带来全新的哈苏水印，呈现照片的快门、光圈、焦段等专业影像信息。全面升级的哈苏专业模式集成哈苏相机色彩调教，带来更自然和专业的影像质感，让经典摄影的爱好者找回最熟悉的相机体验。经典的 XPAN 模式、哈苏快门声等诸多功能，提供了更彻底的哈苏影像体验。

视频创作能力的多维度升级

OPPO Find X6 系列的超光影三主摄都带来了更丰富的视频创作选择，每个摄像头都支持4K@60fps的高规格视频拍摄，为视频的专业创作提供了从拍景到拍人的多种“机位视角”选择，其中超光感潜望摄像头更带来突破性的超光影长焦视频画质。

OPPO Find X6 Pro 还支持杜比视界 HDR 视频拍摄，让用户的拍摄可以呈现出鲜艳的色彩与惊人的对比度和亮度，暗区与亮区的丰富细节尽收眼底，带来比以往更惊艳的视觉震撼。

突破亮度极限的动态超光影显示屏

每一幅影像作品的出众的效果在 OPPO Find X6 系列的动态超光影屏幕上都更加惊艳。OPPO Find X6 Pro 最高支持2500nit的峰值亮度，刷新了手机屏幕的亮度纪录，带来最明亮的显示效果。

基于超光影图像引擎的光子矩阵技术，OPPO Find X6 系列还带来全新的 Pro XDR 显示功能，带来最高 8 倍的动态范围提升，让本无法显示的高动态影像得以忠实呈现。光子矩阵技术将记录下的 1200 万个光子点矩阵信息精准地还原到屏幕上，让照片中所有的光影动态都得到最准确的还原。

OPPO全新影像理念“用影像，成就想象”

随着年度影像旗舰 OPPO Find X6 系列发布，OPPO 提出了全新影像理念“用影像，成就想象”，并发起OPPO超影像计划。此项活动是 OPPO 基于全新影像理念发起的全球影像创想平台，旨在助力用户超越现有影像所限，超越现有影像表达。

基于超影像计划，OPPO宣布将于2023年4月17日正式开启首届OPPO超影像大赛。该赛事面向全球OPPO、一加用户开放，以OPPO官网为核心投稿渠道，共设立8个主题赛道，鼓励全球每位用户探索超越以往的移动影像体验与艺术表达，相互激发灵感，迸发出影像的无限可能。

突破性能上限的可靠旗舰体验

OPPO Find X6 Pro 采用第二代骁龙8移动平台，OPPO Find X6采用天玑9200 5G移动平台，全系列标配满血版 LPDDR5X内存、UFS4.0闪存。通过自主研发的 ColorOS 超算平台，OPPO Find X6 系列的旗舰性能更得以持久稳定地释放。

OPPO Find X6 Pro 搭载第二代骁龙 8 移动平台

OPPO Find X6 搭载天玑9200 5G移动平台

在 OPPO Find X6 系列中，ColorOS 超算平台全新进化，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和文件系统焕新加速两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳。

可靠的续航与全面升级的充电体验

ColorOS超算平台的深度优化结合OPPO Find X6 Pro 5000mAh的超大电池，带来全天可靠的持久续航体验。全新升级的100W SuperVOOC超级闪充技术，10分钟就可以将5000mAh的大电池充至50%，28分钟充至100%。全新的智能极速充电模式还可以智能识别需要快速充电的场景，提升充电速度。

OPPO Find X6 系列还支持领先的极寒模式，即使在 -20℃ 也可以预热充电，突破行业 -10℃ 的原有限制。2 倍于行业标准的电池健康引擎，帮助OPPO Find X6 系列历经四年使用后电池容量依然能高于80%。

更快、稳、省的极致通信能力

OPPO Find X6 系列支持六网协同无缝切换，可以智能识别网络情况，在4G、5G、Wi-Fi网络中无缝选择最佳网络，在进出电梯、车库时最多可降低 75% 的会议卡顿概率;在地铁中带来 20% 的视频会议传输时延降低。通过 5G N28 的四天线技术，OPPO Find X6 Pro 可以获得广至 6 倍的更大 5G 理论覆盖范围，即使近海离岸 43 公里也可以保持 5G 数据连接。

OPPO Find X6 系列新增 5G 双卡双待双通功能，并带来行业首个双 5G 通信共享功能。无需打开手机热点也无需在同一局域网中，OPPO Pad 就可以使用手机双卡的 5G 数据，接打双卡电话等。与传统热点分享相比，通信共享功能带来最高 67% 的速率提升以及 30% 的功耗降低。

全面强大的隐私保护

OPPO Find X6 系列带来全球首个双振膜主动式通话隐私保护技术，实现最高 3.5 倍的声音隔绝效果，解决听筒通话漏音的现状，大幅提升通话私密性。即使在电梯和车内等封闭空间，OPPO Find X6 系列也可以实现 50cm 外通话内容防泄漏。

在Find X6系列上， OPPO 联合蚂蚁金服安全实验室新增金融级恶意特征库，能够更全面地识别风险，保障安全的支付交易环境。

OPPO ColorOS 获得《公安部信息安全等级保护》等行业十大权威安全认证，始终保障Find X6系列用户的数字安全。

智慧高效的ColorOS

OPPO Find X6 系列首发搭载全新升级的ColorOS 13.1。得益于潘塔纳尔智慧跨端系统的底层支持，搭载ColorOS 13.1的 OPPO Find X6 系列首次支持ColorOS智慧跨端和ColorOS 智慧提醒两大全新特性，带来更加智慧高效的办公、生活体验。

OPPO Find X6 系列通过ColorOS智慧跨端让设备间的互联变得更加智能与安全。基于账号信任链能力，凭借智能多因子认证与多重安全风控，实现跨设备间的信任协同流转，让手机、PC、平板等设备无需同一局域网，只需一个OPPO账号，设备间相互靠近即可安全连接。多台设备不仅可以共享图片、视频、验证码、剪切板等，还可以突破同一局域网限制，共享通话能力;也可以将手机正在运行的应用无缝切换至平板或 PC，或者是同一副耳机在平板和手机之间切换。

OPPO Find X6通过 ColorOS 智慧提醒，可以根据用户当前场景下的需要，高效地推荐相关服务。例如当用户有高铁出行订单，OPPO Find X6 系列会提前推荐打车，并智能地将目的地能直接识别为高铁站。ColorOS 智慧提醒在合适的界面在合适的时间，以合适的交互方式让服务直达用户，在做到重要信息不遗漏的同时，也能让服务提醒轻打扰。