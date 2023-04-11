魅族18系列开启Flyme 10内测招募，系统全面重塑！

【天极网手机频道】4月10日，魅族科技官方宣布，魅族18系列和魅族18s系列将开启新一代无界生态系统Flyme 10内测招募，而魅族18X和魅族17系列也将在本月底陆续开启内测。

官方表示，这次内测招募将面向魅族18系列和魅族18s系列，具体机型包括魅族18、魅族18 Pro、魅族18s、魅族18s Pro四款机型。作为许久没有迭代的Flyme，这一次的大版本更新确实被用户和粉丝寄予厚望，尤其是老机型用户，亟需更加符合眼下场景的全新系统，来改善骁龙888调度问题。

Flyme 10采用升级版OneMind 10.0超算AI引擎， Flyme 10应用保活数最高21个，卡顿帧比例下降78% ，通过魔术空间压缩最多可节省 15GB 存储空间。与此同时，Flyme 10稳定性测试标准提升10倍，通过泰尔实验室48个月流畅度认证。同时Flyme 10引入全新的Alive Design设计理念，优先从自然中提取颜色进行图标重塑和应用焕新。之后Flyme 10还将上线智慧解析引擎，通过解构文字的方式，带来更加炫酷的视觉效果。

作为Flyme标志性的功能，这次Flyme 10中的小窗模式升级到4.0版本，在原有即用即走的设计理念之上，加入应用侧滑一步贴边、悬浮小窗双指随心缩放以及长按锁屏指纹聚合启动常用应用等功能，使用体验从容便捷。同时Flyme 10中的Aicy识屏进化为全局可见可选识屏，能够对图片、视频、文字等等进行抓取识别，直观且方便。最重要的是Flyme 10还打通PC和Mac，可以跨屏互联，互传文件。

Flyme 10还带来了更多全新特性，例如完美状态栏、新版长截图如交互、横屏长截图和三指长按区域截图等等。完美状态栏在开启之后，当用户截图时状态栏永远是满信号满电的状态，为用户隐私提供了保障。

此外，Flyme 10还加入多媒体音量控制，可以针对不同应用进行音量控制。并且魅族工程师还做了大小文件夹动态模糊背景，视觉效果更加出众。这次Flyme 10对下划通知栏进行了大改，改成如今不少厂商通用的左边下划通知栏，右边下划控制栏。不过Flyme 10在这个基础上加入下划通知栏之后再下划，就能出现控制栏，一定程度上符合此前魅族用户的使用习惯。同时在控制中心也加入第三方快捷开关，省去打开应用的繁琐。

不过Flyme 10也并非尽善尽美，在前代Flyme 9中备受用户好评的小窗跳转功能就遭到了阉割。在Flyme 9中，当用户在社交软件中分享电商购物链接时，Flyme能够自动识别软件平台，并在左下角生成小窗入口，用户无需复制链接后退到后台再打开相应的App，直接通过小窗打开商品详情页，浏览之后关闭小窗。而目前用户无法在Flyme 10中使用这一功能，这对不少粉丝来说有些无法接受。

目前魅族18系列的用户可以通过设置-系统更新-公告栏-Flyme 10内测招募进行报名，其他机型用户也将逐渐开放内测。Flyme 10可以说是在Flyme 9的基础上进行了全面优化，无论是系统流畅度还是动效，都足以媲美iOS，不过在细节打磨上或许是受限于魅族目前人才缺失的原因，依然有着不少瑕疵。但随着魅族之后逐渐步入正轨，相信这一切也都不是问题。