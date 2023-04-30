五一出游堵在路上？有一部大续航的手机尤其重要

【天极网手机频道】辛勤劳动这么久之后终于迎来了五一假期，不少人在准备出游或是已经在出游的路上了。不过看目前的情形，“报复性”出游导致哪哪都堵车堵人，这种时候大家都会拿出手机玩玩游戏刷刷短视频，可能还会拍拍这春运级别的堵车视频。这就考验到了你的手机续航能力到底行不行了。

如今年轻人出门就爱“两袖清风”，除了手机，其他东西能不带就不带，更何况充电宝，再加上如今手机内置的电池容量越来越大，再搭配厂商自研的快充技术，续航基本都没有太大的问题。不过不少人认为有大续航还有快充技术的智能手机价格应该会很贵，实则不然。目前手机“大电池+快充”已经成为标配，即便是千元机也不输任何主流机。

近日OPPO推出了一款千元新机A1，不仅配备一块5000mAh的大电池，还具备67W超级闪充技术，可在46分钟内完成充电。内置的OPPO独家智能电池健康引擎采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，延长电池的使用寿命。

续航上，得益于这块5000mAh的大电池，实际测试下来实现一天一充是不成问题的，模拟了一天的使用场景之后OPPO A1剩余电量为38%。如果平日里只是偶尔玩游戏或者偶尔刷视频的用户，大部分时间都在使用社交软件和工作软件的话，OPPO A1除了能够快速补充电量，这块大电池作为有力基底之下让续航方面也有保障，让用户远离电量焦虑。

虽然是一款千元机，但是对人们的用机需求了解的非常透彻。OPPO A1在设计、内存、续航等等方面都有着不错的表现，这也说明了手机更新迭代的同时，千元机的标准一直在不断的提高，现如今的千元机已经能有相当不错的体验了。如果近期大家想换购新手机，或者想选择一款千元大内存大续航的智能5G手机的话，OPPO A1非常值得入手。

除了OPPO A1，vivo推出的Y78+也是不错的选择。vivo Y78+内置的5000mAh搭配44W闪充的充电方案，保障基础体验的同时进一步让续航更持久。经过充电实测，vivo Y78+可在69分钟内完成充电。

而在续航方面，得益于这块5000mAh的大电池，vivo Y78+实现一天一充是不成问题的，模拟了一天的使用场景之后vivo Y78+剩余电量为35%。如果平日里只是偶尔玩游戏或者偶尔刷视频的用户，大部分时间都在使用社交软件和工作软件的话，vivo Y78+除了能够快速补充电量，这块大电池作为有力基底之下让续航方面也有保障，让用户远离电量焦虑。

凭借让人一眼就动心的外观设计、大内存大续航、持续进化的影像配置以及在设计、好用、流畅的OriginOS 3强势赋能之下，vivo Y78+体现出了实力和魅力，与众多外在的设计亮点交相辉映，重新定义了千元机的新标准，让这台千元机不止于千元。

目前这两款新机已经在热销当中，假期期间购买还有更多优惠，详情可前往官网进行了解。