OPPO K11x综合体验再度领衔千元机市场

【天极网手机频道】当高考季遇上618，手机市场的各种优惠折扣活动也是层出不穷，让广大消费者有了更多的选项。在千元机市场，近期的新品也是不断涌现，如何挑选一款合适的产品，确实也是个困难的问题。其中，OPPO K11x凭借着各方面流畅的综合体验，再度领衔千元机市场，也是小编今天想要为你们推荐的产品。

从外观设计来看，OPPO K11x主打简约轻薄设计，拥有“墨玉”和“珠光”两款配色供用户选择。墨玉配色主色调为黑色，通过特殊工艺融入绿色，隐隐透出玉石的翠绿光泽。而珠光配色主要为蓝色色调，采用外纹理工艺塑造渐变色，在光的照射下也能幻化出斑斓四射的炫彩光芒。

在机身整体的设计上，OPPO K11x选择2.8D微弧后盖搭配直角边框，视觉感上更加轻薄。实际机身重量约为195g，厚度约为8.3mm，也是属于比较轻薄舒适的设计，日常单手手持操作完全不是问题。

屏幕方面，OPPO K11x配备了一块6.72英寸超清大屏，支持120Hz高刷新率、100% DCI-P3广色域、DC调光等功能或技术。再搭配环绕式立体声双扬声器，无论是视频还是游戏，画面显示效果都足够细腻丝滑，影音体验相当不错。

基础配置方面，OPPO K11x主要搭载6nm低功耗制程工艺的高通骁龙695 5G移动平台，主频高达2.2GHz，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放更为稳定。针对游戏场景，OPPO K11x也增加了HyperBoost 2.0和极限稳帧两大技术，智能协调系统资源调度，保证游戏场景下手机的流畅性。同时，在金刚石导热凝胶搭配高导热石墨的散热系统的加持下，能够实时监控手机的温度变化，提升整机的散热效果。

为了进一步提升手机的流畅性，本次OPPO K11x最高可选12GB+256GB的内存组合，在RAM+运存拓展技术的帮助下，最高可实现等效20GB的旗舰级运存，日常运行多款大型软件完全不是问题。当然，OPPO K11x同样内置ColorOS 13.1系统，超算平台的应用预加载与内存优化机制，再次提升了系统流畅性和稳定性。

影像方面，OPPO K11x采用了1亿像素主摄，并且加入了九合一像素融合技术，像素面积达到了1.92μm，能够应对多场景拍摄，帮助用户轻轻松松定格下清晰纯净的画面。此外，OPPO K11x配备了5000mAh大容量电池与长寿版67W超级闪充，与自研智能电池健康引擎软硬兼施，能够带来持久在线的续航体验。

价格方面，OPPO K11x 8+128GB售价1499元，8+256GB售价1699元12+256GB售价1899元。综合以上配置与价格来看，OPPO K11x外观设计简约轻薄，系统与性能稳定均衡，影像拍摄清晰自然，续航水平也不输同价位产品，可以称得上是一款领衔千元机市场的高性价比产品。

目前，OPPO K11x已经在线上、线下全面开售。OPPO 618焕新季期间，官方也会提供多项优惠或补贴，256GB版本均可享受降价100元购机优惠。如果期间有需要换购千元机的用户，不妨考虑一下这款产品。