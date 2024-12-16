OPPO位列2024年度中国企业专利创新百强榜第四位

【天极网手机频道】近日，广东中策知识产权研究院发布《2024中策-中国企业专利创新百强榜》，OPPO与华为、国家电网、腾讯、京东方位列百强榜单前五位。

中国企业专利创新百强榜TOP10

此外，OPPO在多个子榜单中名列前茅。其中，OPPO在中国发明专利申请量榜单位列第四位，海外布局专利申请量榜单位列第三位，专利被引用次数榜单位列第六位，人工智能产业单榜位列第七位，充分显示了OPPO专利积累实力深、布局广、质量高。

中国发明专利申请量TOP 10

海外布局专利申请量TOP 10

专利被引用次数TOP 10

2024年是中国加入《专利合作条约》(PCT)30周年。30年来，中国深入实施知识产权强国战略，推动企业高质量发展。世界知识产权组织(WIPO)发布的2023年国际专利条约(PCT)申请数量排行榜显示，OPPO位列全球第9位，这也是OPPO连续第五年在该榜单中位列前十。

一直以来，OPPO始终坚定投入前沿科技，深耕5G/6G、AI、影像、快充等技术领域，并将技术创新持续转化为高价值知识产权和领先的用户体验。截至2024年9月30日，OPPO全球专利申请超105000件，授权超59000件，其中发明专利在所有专利申请中占比91%。

作为一家全球化的科技公司，OPPO已在全球范围内40多个国家及区域布局专利。据统计，2023年，OPPO的中国发明专利授权量位列全球第5位，欧洲专利申请量位列中国专利权人第4位，美国专利授权量位列中国权利人第4位。OPPO也持续在全球40多个国家和地区布局5G通信标准专利，共完成6500+族全球专利申请，并在ETSI宣称3800+族5G标准专利。 OPPO在3GPP提交标准文稿数量累计超过12000件。

未来，OPPO也将继续强化技术创新投入和知识产权保护，在AI手机时代持续带来引领性的产品和体验。