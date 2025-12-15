【天极网手机频道】12月15日晚，vivo正式发布S50系列，包括vivo S50 与 vivo S50 Pro mini 两款机型，现已开启预售，并于12月19日全面开售。作为S系列美学旗舰的焕新之作，vivo S50系列在设计、影像、性能等维度全面升级，既满足全能体验需求，也为小屏爱好者提供旗舰级选择。

这一次vivo S50系列以全新「告白」配色诠释年轻态度，缎面柔光玻璃背板搭配纱缎光刻工艺，呈现白里透金的细腻光泽，触感温润且不易沾指纹。此外，vivo S50 提供灵感紫、悠悠蓝、深空黑三色，vivo S50 Pro mini 则提供告白、灵感紫、深空黑三款配色，覆盖多元风格偏好。

设计上，全系采用航空铝浮空镜组与珠宝级高亮倒角，打造 “浮空岛” 视觉效果;航空级铝金属中框经多道工艺处理，搭配大 R 角与微弧过渡，实现 “利落外观 + 柔和握持”的反差体验。尺寸方面，vivo S50配备 6.59 英寸大屏，配重接近 1:1，兼顾视野与握持感;vivo S50 Pro mini 则搭载 6.31 英寸小屏，单手可操作，便携性拉满。

屏幕方面，vivo S50 支持最低约 1nit 超低亮度与 4320Hz 高频 PWM 调光，在暗光环境中有效减轻视觉疲劳;超声波指纹 2.0 支持湿手秒开，vivo S50 Pro mini 支持全屏 AOD 熄屏显示，无需点亮屏幕即可查看关键信息。X 轴线性马达与立体声双扬声器带来细腻振感与饱满音效。全系支持 IP69 + IP68 防尘抗水，为日常使用提供旗舰级防护。

作为核心亮点，S50系列堪称“长焦 Live 神器”。全系搭载索尼 IMX882 大底潜望长焦，支持最高 10 倍变焦，配合原像引擎与大模型画质增强算法，逆光、暗光场景也能兼顾细节与纯净度。3 倍黄金长焦视角可压缩空间、突出主体，让人像与街拍更具叙事感。

创意玩法上，新品带来高光慢动作、变焦、希区柯克三大大师级 Live 运镜，一键生成电影级大片;“氛围胶片 Live 全家桶” 包含多种风格，并还原宝丽来撕拉片的仪式感体验。后期功能同样贴心，Live 路人消除、AI 定制美颜、清透自然人像算法，让创作无需繁琐后期。

Pro mini 进一步强化影像配置，索尼 IMX921 超感光大底主摄搭配 VCS 仿生感光技术，夜景表现更出色;全焦段变焦闪光灯覆盖常用人像焦段，补光效果自然立体。



性能方面，vivo S50 系列搭载高通骁龙8系旗舰芯片，vivo S50 Pro mini 更是首批搭载第五代骁龙 8，配合 LPDDR5X Ultra+UFS 4.1 性能铁三角，安兔兔跑分超 330 万。全系配备大面积导热石墨与 4200mm² VC 液冷散热，高负载场景也能稳定控温。

续航上，S50 内置 6500mAh 蓝海电池，Pro mini 在小机身内塞入大电池，还支持 40W 无线闪充与反向充电;系统方面，新品搭载 OriginOS 6，依托蓝河流畅引擎实现长期流畅，支持跨设备协同与录音转写、超清文档等实用功能，兼顾娱乐与办公需求。

价格方面，vivo S50共有4个版本可供选择，12GB+256GB版2999元，12GB+512GB版3299元，16GB+256GB版3399元，16GB+512GB版3599元;vivo S50 Pro mini共有3个版本可供选择，12GB+256GB版3699元，12GB+512GB版3999元，16GB+512GB 版4299元。目前，vivo S50系列已在全渠道开启预售，购机可享多重福利。无论是追求 “满配全能”的 vivo S50，还是青睐“小屏旗舰”的 vivo S50 Pro mini，两者都以硬核实力与创新设计，为年轻用户带来超越期待的使用体验。