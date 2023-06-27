OPPO Reno10 Pro星籁版：今年夏天最让人心动的时尚好物！

【天极网手机频道】星籁歌姬・萨勒芬妮是《英雄联盟手游》中的一位中单法师英雄人物，由于其璀璨靓丽的造型、简易上手的技能、如天籁般的歌声等特性，受到了Z世代年轻女性的青睐。因此，OPPO从萨勒芬妮的特性中汲取灵感，推出了一款全新的产品――OPPO Reno10 Pro 星籁版。

从基本的信息来看，OPPO Reno10 Pro 星籁版与此前发布其他配色版本，主要区别在于色彩、工艺、氛围灯、主题UI等方面，旨在通过颜色、意向、氛围灯以及礼盒的定制化包装，为Z世代女生带来更多美好产品体验。

OPPO Reno10 Pro 星籁版基于萨勒芬妮的粉色长发，将令人心动的粉色融入机身中，再利用“金缕流纱工艺+彩镀玻璃工艺”双重工艺，从里到外精心打造，就像粉璨星河中的颗颗流星，散发出星光璀璨的魅力，受到大量种草，因而也被称之为“心动粉”。

具体来看，行业首创高精度的金缕流纱工艺，让手机背盖的纹理由上到下呈现出光哑渐变的效果，视觉观感上更加具备层次感，同时保留了不同细腻程度的丰富手感。另一方面，OPPO Reno10 Pro 星籁版又采用行业首发彩镀玻璃工艺，将部分颜色镀到玻璃外表面，带来了流星雨纹理的色彩效果，在不同角度光线的照耀下，仿佛能够看到一场璀璨梦幻的粉色流星雨，给人一种焕然一新、灿烂通透之感。

外观设计上的另一个亮点则是将传统呼吸灯升级为随音而动的氛围灯，将环形呼吸灯环，升级为氛围灯区域，官方称之为“星云氛围灯”。OPPO Reno10 Pro 星籁版最大限度利用手机可支配的空间，在不改变手机和摄像头模组厚度的前提下，以最小的空间塞下了氛围灯所需的所有组件，克服了长焦镜头的遮挡对灯光均匀性的影响。可以说，这是目前手机面积最大、效果最丰富的氛围灯，能够给用户带来许多新颖的体验。

与此同时，OPPO Reno10 Pro 星籁版还汲取了粉璨星河元素，以及萨勒芬妮外观和星星为灵感，为用户打造专属UI，涵盖了锁屏壁纸、充电特效、二级界面、下拉栏界面、图标解析、息屏界面等使用场景，每时每刻都是心动的优质体验。

而在这令人心动的靓丽外观下，也隐藏不可小觑的实力。OPPO Reno10 Pro 星籁版配置与其他配色版本一样，搭载天玑8200、6.74英寸Find系列同款动态光影屏、4600mAh大容量电池以及100W超级闪充等配置，性能、显示、续航都不输同价位产品，足以为用户提供持久稳定的流畅体验。

至于大众普遍关心的影像方面，OPPO Reno10 Pro 星籁版采用“5000万像素主摄镜头+3200万像素2倍超光影长焦镜头+800万像素广角镜头”，聚焦黄金人像焦段，能够帮助用户轻轻松松拍摄下光影协调、虚化自然的人像大片。

最后，在价格方面，OPPO Reno10 Pro 星籁版 16+512GB售价3899元。更为重要的是，OPPO Reno10 Pro还推出英雄联盟手游定制礼盒，包含Reno10 Pro 星籁版、萨勒芬妮星光手持镜、萨勒芬妮灵感DIY手机壳、DIY套件等多种时尚好物在内。在小编看来，OPPO Reno10 Pro 星籁版绝对是今年夏天最让人心动的时尚好物，拥有它，你也将成为这个夏天最美最耀眼的Super star!

此外，OPPO Reno10 Pro英雄联盟限量版手游定制礼盒于6月27日开始线上预约(OPPO商城/天猫OPPO官方旗舰店/OPPO京东自营官方旗舰店/抖音OPPO官方旗舰店)。同时，为回馈新老用户对Reno10 Pro 星籁版的喜爱，OPPO将为萨勒芬妮的粉丝准备专属福利，上天猫/京东搜索Reno10 Pro，参与互动即有机会赢价值639元的萨勒芬妮手办，感兴趣的同学可千万不要错过哦!