华为nova Flip即将开启首秀，与易烊千玺梦幻联动，共赴新生之夜大秀

【天极网手机频道】7月29日，华为终端官微发布nova系列首款小折叠屏手机预热视频，从隐藏的摩斯密码可以确认新机名为“nova Flip”。视频中，华为nova 全球代言人易烊千玺身着超酷黑色西装，手持华为nova Flip，展现了吸睛的方形外屏设计和潮流先锋的配色，将时尚、前卫体现得淋漓尽致。

根据官宣视频显示，华为nova Flip将延续nova系列的潮流风格，采用了竖折叠形态，首创1：1方形外屏，轴线对称的圆形镜头则与简约平衡的方形外屏相互呼应，尽显秩序之美。作为华为首款采用方形外屏的小折叠手机，nova Flip可谓极具辨识度，竖向折叠也更加便于携带，青春时尚的风格与年轻用户审美和需求不谋而合。

华为nova系列一直坚持美，先于一切的设计理念，擅于用创新工艺与惊艳配色牢牢抓住消费者眼球。这一次，华为nova Flip打破审美定式，以潮酷前卫的向新绿配色为主打色，在色彩缤纷的时尚届里，绿色只要出现就会成为焦点，并能给人一种科技与时尚相互交融的感觉，充分迎合了年轻人不循规蹈矩、自信张扬的人生态度，另还有樱语粉、零度白、星耀黑多种配色，以供年轻消费者个性化选择。

华为nova Flip还将首发Call-emoji动效和多款外屏解压小游戏，实力诠释nova家族最懂年轻人的手机系列。华为nova Flip的Call-emoji通话趣显功能带来多款动画供用户随心选择，设置好后每次来电可在通话时，通过趣方屏展示风格迥异的趣味动画，让你的每一次通话都充满乐趣和仪式感。

在年轻人关注的影像方面，华为nova系列也一直大放异彩。华为nova Flip后置5000万超感知大底主摄，超大进光量在夜景、逆光场景下也可以有优秀的画质输出，甚至是抓拍都能轻松捕捉最美的一瞬间，得益于华为nova Flip的厚度仅为6.88mm，轻薄便携的握持感，拍照时更加得心应手。与此同时，华为nova Flip还支持多角度悬停自拍，这意味着可以拥有更多的拍摄取景角度，自拍合影时解放双手，摆pose更随意，视频通话也能更加自在。

在平整可靠的折叠使用以及通信使用体验层面，nova Flip打造玄武水滴铰链，实现屏幕的极致平整，可以实现120万次高强度弯折测试后，依然功能完整、可靠耐用的使用体验。信体验层面同样十分流畅，nova Flip全新升级鸿蒙智慧通信2.0，是首款获得通信双五星认证的小折叠，即使是在弱信号的电梯、地库接打电话，也能拥有更加流畅稳定的通信质量。

值得一提的是，根据华为官方的预热信息来看，华为nova Flip将在8月5日与易烊千玺一同亮相bilibili超级科学晚・新现场。此次新生之夜活动是华为与B站的一次跨界活动，也是华为nova Flip的首秀，参考此前举办的“Pura70风尚之夜”、“Pocket 2时尚盛典”，华为nova Flip大概率将以年轻人喜欢的形式亮相，向我们揭示该款新品的更多亮点，或者还会有一些其他惊喜，令人十分期待。

综合目前的爆料来看，华为nova Flip作为一款面向年轻人的潮流小折叠手机，其具备潮酷时尚的外观设计、5000万超感知大底主摄、Call-emoji通话趣显等诸多亮点，可谓非常适合追求潮流、个性化体验的年轻人。最后，华为nova首款小折叠手机nova Flip将在8月5日开启预售，如果你也想拥有易烊千玺同款潮流小折叠，可以关注一下哦!