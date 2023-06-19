探索智慧健康设备创新发展，OPPO参加2023北京健康医疗大数据论坛

【天极网手机频道】6月16日，2023北京健康医疗大数据论坛、医促会华夏健康数据与数字医学高峰论坛、第三届中华预防医学会肾脏病预防与控制专业委员会学术会议在北京隆重召开。论坛由中国医疗保健国际交流促进会、中华预防医学会、北京大学主办，北京大学信息技术高等研究院、北大医学-OPPO智能健康协同创新实验室协办。论坛以“学术引领，数智健康”为主题，旨在聚焦前沿科技在健康医疗领域的发展与实践，努力为健康医疗大数据行业搭建一个高水平跨界交流平台。

OPPO健康业务总裁曾子敬出席并主持“健康管理与可穿戴设备”分论坛及圆桌会议，围绕健康管理与可穿戴设备结合的前沿科技发展及产业应用议题，和与会嘉宾就健康大数据、运动健康、心血管健康、睡眠健康、心理健康、无感监测等领域展开深入探讨。

OPPO健康业务总裁曾子敬出席并主持“健康管理与可穿戴设备”分论坛及圆桌会议

健康医疗领域专家学者齐聚，探讨可穿戴健康设备未来应用

论坛由北京大学医学部副主任肖渊发表开场致辞，来自北京体育大学、北京大学第一医院、北京大学人民医院等产学研机构专家教授，以及欧姆龙、华屹医疗、OPPO等企业健康业务负责人纷纷围绕健康管理、可穿戴设备技术、自适应学习方法和大数据的慢病管理等方面开展主题演讲，为健康科学领域的发展提供了新思路和新视角。

北京大学医学部副主任肖渊发表开场致辞

北京大学第三医院副院长、教授沈宁进行了主题为“可穿戴设备与呼吸系统疾病”的演讲，她表示可穿戴设备已经应用于多种慢性呼吸系统疾病的诊治，并现场举例了家庭智能健康监测仪OPPO OHealth H1，通过搭配相应的软件服务，能够对家庭每一名成员的健康数据进行云端管理，并为远程医疗提供可靠的医疗级体征数据支持，未来该智能硬件在呼吸领域的应用值得进一步探索。

北京大学第三医院副院长、教授沈宁现场分享

北京体育大学中国运动与健康研究院执行院长、教授刘卉分享了“健康管理中的运动风险防控与科学运动指导”，她表示从“被动医疗”向“主动健康”模式转变，是实现“健康中国”的重要举措，未来可以积极开发应用国民体质健康监测大数据，开展运动风险评估。

北京体育大学中国运动与健康研究院执行院长、教授刘卉现场分享

OPPO受邀参会演讲，展示其在健康领域的探索与创新

OPPO健康实验室生物医学总监谢祺围绕“消费电子产品对于健康管理价值的思考”的议题进行主题演讲。他表示，OPPO一直致力于将科技与健康相结合，推动“反应型医疗”向“预防型医疗”过渡，与用户一起共建健康生活方式。目前， OPPO已推出了多款智能手环和智能手表等可穿戴设备，不仅具备多项健康监测功能，如心率监测、血氧监测、睡眠监测等，还支持多种运动模式的识别和记录，配合智能算法和大数据分析，为用户提供个性化的健康管理建议，帮助用户全面了解自己的身体状况，实现精准健康管理。

OPPO健康实验室生物医学总监谢祺分享OPPO在健康领域的布局

在分论坛的圆桌讨论环节中，OPPO健康业务总裁曾子敬作为主持人，与嘉宾围绕健康管理与可穿戴设备的未来发展趋势和技术创新进行深度探讨。曾子敬表示：无论是人工智能还是大数据技术，都应当为个人的健康生活所用，在慢病治疗、心理诊疗等层面发挥作用。可穿戴设备作为慢病管理与健康监护的重要工具，无缝连接消费者和医疗机构，未来还将在监测健康状况、预防疾病、个体化诊疗、远程医疗等健康场景上发挥着巨大作用。

OPPO健康业务总裁曾子敬与嘉宾探讨可穿戴设备在健康管理领域的价值

长期以来，OPPO在健康领域持续深耕，通过云和大数据能力、传感器创新、商业化以及用户运营等能力积淀，不断赋能数字健康技术。此外，OPPO还积极与医院、专业实验室进行合作，专注于心脑血管疾病、运动、睡眠、听力等层面，为用户提供更加智能、高效、便捷的健康管理解决方案。

“健康管理与可穿戴设备”分论坛嘉宾合影

未来，随着各界产学研机构在健康领域的持续深耕，健康管理与可穿戴设备的结合将会越来越深入人心，OPPO也将在这个领域持续发力，为人们的健康生活提供更加全面、便捷、个性化的服务。