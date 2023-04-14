OPPO A1全新上市，强续航大内存仅售1999元

【天极网手机频道】全新一代OPPO A1已经在热销当中，凭借超大内存+超强续航以及超显青春的外观设计在同等价位机型中出圈，而且搭载了与旗舰机相同的智慧系统ColorOS 13.1系统，搭配砂岩黑、浩海蓝和赤霞橙(素皮)配色，售价仅需1999元，让其在开售时就成热销款机型。

OPPO A1正面拥有6.72英寸的120Hz高刷新率高亮广色域大屏，屏幕最高亮度可达680nit，覆盖100% DCI- P3色域，每秒最高呈现120帧画面，不仅保障显示效果色彩准确生动，还能为用户带来丝滑流畅的触控体验以及精彩真实的观影画质。背面独有的家族式跑道设计搭配镜头环形装饰圈，呈现精致设计观感;3D微曲后盖机身设计与正面倾角共同构成黄金侧角配比，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计。

OPPO A1不仅配备一块5000mAh的大电池，还具备67W超级闪充技术，可在46分钟内完成充电。内置的OPPO独家智能电池健康引擎采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，延长电池的使用寿命。

前置采用800W像素的高清镜头，支持8重100级自定义美颜，在保留个人特征基础上遮瑕美白，使人像照片美的更自然。后置的5000万像素超清主摄像头可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实。

全新的ColorOS 13.1系统，其带来多项便捷功能，例如智能会议助手可在会议中开启语音转文字，可结合会议截图生成图文会议纪要;超级录音功能可区分参会者声纹特征，实现会议纪要中自动区分发言人;ColorOS 13.1还支持一键入会、通知轻提醒、智能记录、智能整理，简化开会步骤 ，实现高效便捷工作。

目前OPPO A1已经正式发布并已开启预售，如果近期大家想换购新手机，或者想选择一款千元大内存大续航的智能5G手机的话，那么这款仅售1999元的OPPO A1大内存强续航手机是个不二之选。