华为P60首销火爆，首批用户上手晒评，无愧美学影像双旗舰之名！

【天极网手机频道】3月30日，华为P60和P60 Pro两款新机正式开售，前者售价4488元起，后者售价6988元起。另外，华为P60 Art也将在4月7日迎来首销，售价8988元起。今年，华为带来了光机电算全链路系统级升级的影像突破，让新机长焦无惧暗光，同时也打破固有外观设计语言，以创新工艺设计引领行业审美，为每位用户带来独一无二的新机颜值，俘获了广大消费者的内心喜爱。

新品一经开售，就在线上各大平台引起了极高的抢购热度，首销当日不少店铺都直接售罄，洛可可白配色成为大家竞相追捧和最受欢迎的配色。京东、天猫等电商平台上，很多抢到华为P60系列首批真机的用户，也第一时间晒出了自己的亲身评价。

有网友从iPhone转到华为，表示：“可以把13香换掉了。”也有用户称：“终于让我抢到了，贝壳花纹太好看了，手机特别漂亮，拍照效果和运行速度非常好。”

华为P60系列之所以能对消费者们产生如此大的购买吸引力，正是来源于它对设计美学的行业突破引领，和对移动影像的持续深耕与创新。一直以来，华为P系列都是“科技美学先锋”的代名词，P60系列一方面继承了其优异的玲珑四曲面屏设计，提供轻薄舒适握感，同时采用全新经典相机布局模组造型，“凝光之眼”彰显秩序，代表非凡影像影像性能，品牌辨识度拉满，更被网友亲切的称为“考拉”镜头。

最特别的无疑是洛可可白主打配色。业界首创“凝光贝母”工艺，实现了天然珍珠贝母般的自然纹理，每一台手机外壳纹理都不可复制且世间唯一，也意味着每一款洛可可白都是消费者的个人专属定制。还有大气典雅的羽纱黑、颜值出众的翡冷翠、精致浪漫的羽纱紫，各个都是行走的时尚单品。

影像上，华为业界首发超聚光夜视长焦，“主摄级”的夜景变焦+首创超聚光镜群，配合F2.1超大光圈和RYYB超感光传感器，暗光长焦表现再次引领行业方向。华为P60系列搭载F1.4超大物理光圈超聚光主摄，再加上业界首款长焦三轴传感器位移防抖、XD Fusion Pro带来的超高动态范围，以及XMAGE鲜艳和XMAGE明快风格，全新的AI质感图像引擎，成为专业摄影师艺术创作工具的同时，还能让普通摄影爱好者在弱光环境下随手拍出大片。

从网友上手体验晒出的样张来看，建筑、灯光，明暗细节等都还原的十分清晰，更有网友发出这样的感叹“0修片拍出氛围感大片，新手小白也可以”。足以见华为P60强悍的长焦夜视能力，帮助非专业创作者随手一拍就是大片。

其他黑科技配置方面，华为P60系列搭载HarmonyOS 3.1系统，流畅耐用的同时满足用户全场景智慧体验;北斗卫星通信再度进化，支持双向收发;新一代LTPO动态高刷屏幕，以及5000mAh超大电池容量和88W超级有线快充，是一款名副其实的全能高端旗舰。

国内高端旗舰市场向来都是华为和苹果的天下。今年上半年，随着华为P60系列的正式上市，突破性的美学设计与革命性进化的超聚光夜视长焦影像，征服消费者的同时，也势必会给iPhone造成更大的市场竞争压力。毕竟从影像上，华为无疑再一次实现了碾压，大家觉得呢？