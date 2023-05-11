谷歌推出旗下首款折叠屏Pixel Fold，选用经市场“充分验证”方案

5月11日凌晨，谷歌官方正式推出旗下首款折叠屏手机Pixel Fold，新机外屏使用一块5.8英寸，FHD+分辨率的OLED屏幕。内屏则为一块7.6英寸，2208x1840分辨率的OLED屏幕。两者均为120Hz刷新率，横向折叠设计折叠尺寸与OPPO Find N/N2相似。售价方面，12GB+256GB版售价1799美元(约合人民币12449元)12GB+512GB版售价1919美元(约合人民币13279元)。

Pixel Fold

Pixel Fold的背部摄像头Deco则沿用Pixel 7系列的设计语言，但细节上略有变动。硬件上，Pixel Fold搭载一颗Pixel 7系列同款谷歌自研Tensor G2处理器，附带 Titan M2 协处理器。谷歌Pixel Fold外屏配有9.5MP镜头，内屏配有8MP镜头，后置48MP主摄(OIS)+10.8MP超广角+10.8MP五倍长焦三摄。

谷歌这次虽然是初尝折叠屏，但整体上却经过深思熟虑。首先在尺寸外形上，选择经过市场验证的小尺寸横向折叠，其代表OPPO Find N/N2在Q1的市占份额已是第一名，已充分说明轻巧尺寸更受欢迎。而经过OPPO Find N/N2对用户市场的教育，大部分消费者也已认同小尺寸的轻巧方便与更好的适配。

Pixel Fold

其次谷歌有效地吸取合作伙伴的成功经验，在折叠屏手机领域谷歌与OPPO等品牌保持密切共创，持续共筑折叠新生态。据消息人士透露，OPPO与谷歌每个季度都会针对折叠屏的演进思路进行探讨，比如APP在小中大屏自适配形态、分屏框架、通用悬停模式接口、dock栏设计等。Pixel Fold在玩法上也带来诸如悬停折叠、后置拍照取景、应用分屏、内容直接拖拽等多种玩法。

OPPO Find N2

值得一提的是，OPPO Find N2也是首批适配安卓14，在上一代安卓版本的基础上，Android 14强化了对平板电脑和可折叠设备等大屏设备的支持能力，带来更智能的系统界面。在性能方面，Android 14通过提高应用程序在后台运行时的资源使用率，实现更高效的内存管理。同时，新版本在隐私安全等方面同样有新的提升。这些经验都经过市场和消费者验证，能有效帮助市场了解折叠屏用户的需求。

Pixel Fold

至于Pixel Fold在形态上为什么会选择成熟方案，其原因或许与折叠屏领域充分竞争有关。现如今，越来越多的手机玩家正在转向折叠屏手机这个日益流行的品类，其中大部分创新思路均已投入市场并进行验证。虽然量产折叠屏手机并不是由国产厂商开创，但是国产厂商在折叠屏手机领域开拓出众多方向，除了常见的大折、小折、外折，还有卷轴、环形等等。当然，越来越多的品牌包括谷歌以及未来的苹果加入折叠屏领域，无疑将会丰富整个行业的想象力，我们也乐他们见未来推出更多让消费者惊喜的方案。