率先搭载ColorOS 14 Reno11系列流畅体验新高度

【天极网手机频道】11月23日，天极网了解到，OPPO旗下的最新年轻潮流手机系列Reno 11系列正式发布。这次的OPPO Reno 11系列不仅在手机性能、手机续航、手机影像各个方面有着巨大的提升，但最让我感觉惊喜的还是Reno 11系列将会率先搭载ColorOS 14手机系统。

我们打开OPPO Reno 11系列就会发现ColorOS 14系列依旧是使用了水生设计，比如手机开启的壁纸。在小编几天实际的使用过程中不难发现，每一次开启、关闭应用都像像液态水一样，流动舒适。而很多用户讨厌的应用通知等等则是巧妙的被ColorOS 14以气态水一样处理，做到轻盈、不打扰用户。

流体云功能的形态有三种分别是气泡、胶囊、以及面板!详细来看，这三种形式将会有主 次、有节奏地进行实时提醒，让用户无需切换应用就能一眼获知重要信息。简单来说，手机会自动根据用户目前不同的使用状态以及不同应用和信息之间的优先级来智能、高效的低打扰地展示。

这里我们还是来一个案例展示。在QQ这个应用程序中，我的好友发来了橘子洲头的船票信息，我们收到淘宝商品链接，只需复制该链接即可弹出淘宝服务跳转提示，点击即可快速跳转至相应商品详情页，是不是很方便？

Reno11系列以全新单反级人像模式、继承自Find系列的旗舰影像算法，以及业内首创的幸运宝石设计，再造轻薄人像新标杆。Reno11 Pro 12GB+256GB 版本售价 3499元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 8GB+256GB 版本售价 2499 元、 12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。Reno11系列即日开启全面预订，Reno11将于11月25日开售，Reno11 Pro将于12月1日开售。