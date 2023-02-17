vivo Y35续航实力不可小觑：满电可连续观看视频17.2小时

【天极网手机频道】vivo前段时间带来了全新的千元机vivo Y35，不但有轻薄有质感的外观设计，而且还能提供流畅稳定的系统体验，以及均衡的性能、续航体验，在千元档位拥有非常不错的竞争力。vivo Y35采用了6.51英寸LCD水滴屏，一体化过渡的机身配合186g的超轻机身重量，有效提升了vivo Y35的握持手感。后壳采用星彩内镀工艺，带来多彩幻变的时尚光泽。颜色上，vivo Y35提供了晨曦金、曜石黑、冰原蓝共三款配色可选。

vivo Y35搭载天玑700处理器，其凭借着7nm制程工艺、八核架构设计，在安兔兔跑分测试中跑出了37万分的数据，足以带来均衡稳定的性能体验。同时，vivo Y35还支持SA/NSA双模5G网络，4G/5G采用多天线切换以及专项优化，能够改善横屏游戏场景下信号质量衰减。在实际的游戏体验中，vivo Y35的稳定性较好，基本没有出现掉帧的情况，游戏体验稳定畅快。

值得一提的是，vivo Y35配备了一块5000mAh的大容量电池。为了测试其充电与续航能力，笔者将手机置于以下环境：连接WiFi，开启BOOST模式，关闭蓝牙、定位以及后台所有程序，声音与亮度均为50%，进行1小时《王者荣耀》游戏(游戏内部设置为“高帧率+超高分辨率+极致画质”)、1小时音乐播放、1小时视频播放以及待机8小时的四项常规续航测试。而充电速率测试中，笔者将其耗电至1%的低电量，再将其充至满电，记录充电全过程的数据。

全部充满，vivo Y35可以支持连续观看视频17.2小时，支持微信视频连续通话7.5小时，更可支持游戏连续运行8小时，甚至连续播放音乐更可达61.4小时，待机持续29.1天之久，足以消磨旅途中的时光。不仅如此，vivo Y35手机还搭载了15W快充，真正做到了续航久、回血快，彻底解决用户电量焦虑。

除此之外，考虑到用户普遍焦虑“内存不足”的问题，vivo Y35提供了128GB的大内存改善用户的焦虑。更为重要的是，vivo Y35还拥有“内存融合2.0”技术，其能够调用部分闲置的ROM空间用于RAM运行，减少因内存不足造成的后台被杀的概率，大幅提升用户在后台多应用场景下的体验。例如：运存为8GB的版本可以扩展成8GB+4GB;运存为6GB的版本可以扩展成6GB+2GB;运存为4GB的版本可以扩展成4GB+1GB。目前vivo Y35已经正式开售仅1399元起，感兴趣的朋友不妨多多关注。