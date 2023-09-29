给你两千元，如何在预算内选一款性价比极高的手机？

【天极网手机频道】千万别觉得千元机不好，手机行业卷到现在，千元机的销量不降反升，是因为如今的千元机实现了“好用、实用、便宜”。近期国内手机厂商就推出了多款千元机型，不管是主打设计，主打性能，或是主打影像，亦或是全面发展，都是不错的选择，如果近期想要换购一款新机，预算在两千元价位内的，那么以下这几款可以好好参考。

近日OPPO推出全新千元机――OPPO A2 Pro，兼具旗舰质感和四年耐用大电池，同时搭载120Hz旗舰级护眼双曲屏和67W超级闪充，刷新同档位设计、续航和体验新高度。

外观设计上，OPPO A2 Pro屏幕采用6.7 英寸旗舰级护眼双曲屏，支持120Hz超高刷新率，配合先进的COP封装工艺，带来极具沉浸感的大屏体验;行业领先的2160Hz超高频PWM调光有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险，并解决了其他调光方式在低亮度下的画面杂色问题，全方位呵护用眼健康。

OPPO A2 Pro提供了大漠棕、浩瀚黑和暮云紫三款配色，其中，大漠棕配色采用了同价位少见的亲肤素皮材质，表面呈现质感粗荔枝纹，温润贴手，不容易沾指纹，质感绝佳的同时实用性极强。后盖的苍穹之镜设计让整个影像模组极具辨识度，配合3D双曲面机身，带来轻薄又舒适的手感;另外，OPPO A2 Pro还采用了金刚石抗摔结构，包括在手机四角、屏幕、镜头模组等方面都进行了升级强化。

影像方面，OPPO A2 Pro后置6400万像素超清影像，4合1像素融合技术，带来等效1.4 μm超感光大像素，轻松拍出细节丰富的质感大片。此外，旗舰级色彩与影调风格首次来到A系列，在拍摄时光影能更加平衡，色彩也更加真实和生动，OPPO A2 Pro带来远超预期的越级影像体验。

性能和配置上，OPPO A2 Pro采用联发科天玑7050旗舰芯片，拥有6nm先进制程工艺，安兔兔跑分超60万，性能出色，无论是日常使用还是玩主流手游都能轻松应对。提供至高12GB+512GB超大内存组合，配合RAM+内存拓展技术，OPPO A2 Pro可以实现12GB+12GB*超大内存体验。配合ColorOS 13.1智慧系统中的超算平台应用预加载与内存优化机制，可以实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿。与此同时，OPPO A2 Pro通过了TÜV南德48个月A级流畅认证，也就是说在四年使用时间内，OPPO A2 Pro都能获得流畅的用机体验。

续航方面，OPPO A2 Pro配备了67W超级闪充与5000mAh四年耐用电池，内置的OPPO独家的电池健康引擎，通过智能电池健康算法、仿生修复电解液技术，保护电池让电池持久更耐用。

目前，OPPO A2 Pro火热销售中，8GB+256GB版本售价1799元，12GB+256GB版本售价1999元，12GB+512GB版本售价2399元。首销期内购买OPPO A2 Pro的用户，当电池容量低于80%时，将享有四年内免费更换一次电池的权益。感兴趣的用户可以前去官网进行了解。

除了最新的OPPO A2 Pro，OPPO还有一款针对千元机型影像实力不够的问题而推出的产品，集齐人像、夜景、抓拍三大旗舰影像算法，解决这部分未被满足的需求。

OPPO K11前置配有一颗1600万像素的前置摄像头，后置则是以索尼5000万像素大底IMX890旗舰主摄为主搭配112°超广角摄像头以及微距摄像头组成的三摄模组，大底主摄拥有6P镜片，相较上一代 OPPO K10的进光量提升了84.3%，具备更强的感光能力。除基本功能外，另外还有全景、慢动作、延时摄影、多景录像、萌拍、AI 证件照、超级文本及扫一扫等多项拍摄功能，全面且智能，能满足不同场景的拍摄需求。

不仅如此，OPPO K11还支持 OIS 光学防抖，在抓拍、暗光环境下都具有更稳定的成片能力，并配备自然人像虚化引擎、动态抓拍引擎、超清画质引擎三大旗舰影像算法，实现手机影像的旗舰升级;同时多景录像、AI 证件照等诸多相机功能，为用户提供更全面、智能的拍摄体验。

OPPO K11配有月影灰和冰川蓝两款，机身采用磨砂纹理的直边中框+2.8D后盖设计，后盖采用闪光砂、珠光纱材质透明光面叠加，彰显优雅丰富的纹理细节的同时既保留了光面的优雅质感，又能起到隐藏指纹的效果，配合仅有8.23mm的机身厚度，在视觉上更显轻薄整洁;后置摄像头模组周围由“灵眸双环设计”包裹，在极具质感设计的同时很大程度上保护了摄像头镜片不被刮擦。正面是一块6.7英寸的120Hz OLED超清护眼屏幕，拥有 2412X1080 FHD+分辨率，394 PPI 像素密度，屏幕效果细腻清晰，100%DCI-P3广色域，搭配 10bit 色深支持，画面明暗对比更强、颜色更能还原真实。

OPPO K11 搭载高通骁龙782G处理器，采用台积电 6nm 工艺打造，主频达 2.7GHz，在提供高性能的同时能耗更低发热更少且性能释放稳定，安兔兔跑分可达70万分以上，同时配备至高12GB+512GB的内存组合，还支持外置内存卡拓展内存，最大可以拓展 1TB，无论是游戏、追剧还是日常使用，都力求为用户打造自然、无感、如丝般顺滑的流畅体验。

OPPO K11内置5000mAh大电池，搭配长寿版100W超级闪充可以实现快速回血，更有独家电池健康引擎和智慧充电引擎加持，可以减缓电池容量的损耗。

售价方面，OPPO K11 8+256 GB 版本售价是1899元，12+256 GB版本售价是 2099 元，12+512 GB版本售价是 2499元。如果大家想要一款能拍出好照片，各方面性能、配置也都还不错的中段价位手机，那么OPPO K11无疑是最佳选择。

如果讲究性能的话，iQOO Z8也是首选的千元机型。iQOO Z8搭载巅峰性能天玑8200处理器，与满血版LPDDR5、满血版UFS 3.1组成“满血性能铁三角”，安兔兔V10跑分超98万分，内置的史上最具实力的3K VC冰极立体散热系统足以让iQOO Z8满血性能尽兴狂飙，强悍性能与散热系统可以说是在千元级产品中处于领先，配合最高12GB+512GB超大存储组合，满足用户对于强悍多任务和海量存储的需求。

iQOO Z8提供“月瓷白”、“星野青”和“曜夜黑”三大配色，其中，“月瓷白”和“星野青”采用釉面凝光工艺，后盖仿若釉面的平整光洁，耐刮耐磨并且能够抗老化，让颜值始终在线;“曜夜黑”则采用新一代星光工艺打造，哑光磨砂背盖点缀亮面镜片，手感舒适。

iQOO Z8配备零感蓝光原彩120Hz高刷屏，不仅支持7档变速高刷以及1200Hz瞬时触控采样率，还带来具备芯片级智能护眼的硬件级低蓝光，100%电影级P3色域显示，能够还原真实世界色彩。

iQOO Z8出色不止性能，等效5000mAh的超大电池+120W 超快闪充组合，至快10分钟就能将内置超大电池充近一半，充电速度越级比肩行业旗舰，满电状态下可以刷短视频12小时，支持手机强悍实力持久输出，不但充得快而且还用得久。

影像上，iQOO Z8搭载6400万像素OIS光学防抖双摄，支持4K超清视频、纯净夜景、超级月亮、悬浮运动抓拍、动感追焦摇镜、复古胶片滤镜和珍藏水印等功能，同时，iQOO Z8首次在Z系列中支持50mm黄金焦段人像拍摄，通过主摄硬件Remosaic功能，结合专业景深虚化镜头，进行2x人像拍摄，叠加影棚级质感人像算法，拍出细腻皮肤质感及立体五官，让人像效果更出色。

售价方面，iQOO Z8共有3个版本可供选择，8GB+256GB版本售价1699元、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元。iQOO Z8全面越级体验，可以称得上是当下的最佳千元性能机。

以上就是最近新上市的千元机型，如果预算在两千元之内的，这些机型不妨考虑一下。