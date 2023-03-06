魅族20系列超前瞻预热结束，3月14日开启发布会预约通道！

【天极网手机频道】对于阔别近两年之久的魅族20系列，粉丝和网友都对这款机型寄予了厚望。上个月情人节，魅族正式开启魅族20系列的超前瞻预热活动，不过20多天过去，有关具体发布会日期却依然成迷。3月6日，魅族正式宣布，超前瞻预热活动拉下帷幕，将于3月14日开启魅族20系列发布会的预约通道，这意味着魅族20系列距离发布不远了。

在预热中，魅族科技表示，将与更多魅友共同见证魅族历史上规模最大的新品发布会，并于3月14日开启魅友预约通道，发布会地点定于上海梅赛德斯-奔驰文化中心。值得一提的是，收购魅族的吉利正是奔驰的大股东之一，同时根据前期信息，魅族20系列将和吉利旗下的领克品牌汽车领克08一同发布，因此在梅奔文化中心举办发布会，也足见企业内部对其重视。

最后一天的预热内容，魅族一口气发布了四款预热海报，无一例外都与魅族20 Pro有关。海报显示，魅族20 Pro将会搭载一块2K+120帧的OLED柔性直屏，采用三星E6基材，峰值亮度高达1800尼特。这款屏幕还支持魅族自研的自适应刷新技术，可在1-120帧之间动态调整，非常流畅省电。

在续航方面，魅族20 Pro这次也不负众望，搭载500mAh超耐久电池，在1600天完整重放使用下，电池容量依然大于80%，同时还能够高强度连续使用12.3小时，刷新魅族新的续航里程碑。此外，魅族20 Pro还搭载50W Super Wireless mCharge无线超充，充至80%仅需30分钟，完整充满更是只要45分钟。

魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0，而魅族20 Pro会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

从放出的预热海报来看，魅族20 Pro并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。魅族20 Pro也一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

近日，魅族董事长沈子瑜也在朋友圈晒出了魅族20 Pro的真机图，后排确实采用竖排垂直排列的四个摄像头，最后一个是魅族传统的环形闪光灯，而下面就是魅族标志性的Logo。魅族20系列还搭载全新超声波指纹2.0，支持0.075s疾速湿手解锁，同时智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，配备LPDDR5X内存和UFS 4.0闪存，并且将首发搭载新一代无界生态系统Flyme 10，搭载13根电竞级高能天线。

根据官方的说法，魅族将于这两天正式公布发布会日期，不过超长的预热时间招致不少用户和粉丝的不满，也让这些负面舆论开始发酵。希望魅族可以尽早公布发布日期，给粉丝一个惊喜。