定格自然想象，OPPO超影像大赛“山河奇境”月度征集活动启动

OPPO超影像大赛于4月21日开启「山河奇境」月度作品征集活动(以下简称“征集活动”)，现已正式面向全球用户征集作品。作为OPPO超影像大赛启动后的首个月度主题赛，本次月度征集活动由OPPO超影像大赛携手中国国家地理共同开启，中国国家地理的摄影师团队，在此前奔赴新疆、西藏、四川等多地进行影像创作，用OPPO Find X6系列手机拍摄了一系列精彩的山河奇境样张，用影像诠释了世间瑰丽山川的震撼之美，用手机定格富有想象的山河奇境。凭借旗舰级的影像能力，在OPPO Find X6系列的镜头下，一幅幅山河画卷徐徐展开。

山河奇境月度征集活动海报

极致光影盛宴 冲破想象力

不管是微观世界，还是鸟瞰大地，远近之间不分昼夜，震撼亦可柔美。在OPPO Find X6 Pro超光感潜望式长焦镜头下，足以打造一场跨越明暗的极致光影盛宴。

新疆盘龙古道，依山脊而建，鸟瞰而下，像是一条黑龙盘绕在山间。Find X6 Pro的长焦镜头记录着雄宏壮丽的盘龙古道自汗达克尔山脉倾泻而出，绵延不绝的气势打破了想象的立体构图，地势高差形成从天而降的蛟龙之势，盘旋在整个帕米尔高原上。

棕褐色高原与幽深的盘龙古道交融而出，在明暗间互相映衬。中国国家地理镜头下的帕米尔高原，在光影之间，轮廓鲜明而细腻，自然的纹理在高低起伏中纷至沓来，形成时空隧道般的盛世奇景。

盘龙古道

构图灵活自由 捕捉故事感

积雪未融的新疆，无边无际的银色裹挟着呼啸的风声。皑皑雪山，冰川广布，在自然中留下了银色的痕迹。画面远处晶莹剔透的冰川巍峨峻峭，近处覆盖着的积雪透出颗粒感，在有限的画面空间中，金字塔状的角峰为整体构图带来无限的想象力，公格尔峰冰川在远近之间展示出张力十足的美感。

OPPO Find X6 Pro超光感潜望式长焦，第一次跨越明暗，让冰川与生俱来的清冷色调从远及近徐徐拉开，仿佛在向深处探秘时间的遗迹，又好像在近处聆听生命的故事。

公格尔峰冰川

细节彰显魅力 再现临境感

安集海大峡谷其势其色，无不呈现大自然的鬼斧神工。在峡谷崖壁边向下俯瞰，远山峡谷逶迤而下，汇聚山脚，纵横交错间呈现出自然的惊奇之力。高远辽阔中窥见大地的清晰纹理，层层涟漪中记录着时间的痕迹，山峰、岩壁、湖水、湿地，在丰富的层次中显现细节的精致，一种真实的临境感扑面而来。

浩浩荡荡的安集海河沿峡谷而下，河水在山谷里蜿蜒流淌，百转千回，砥砺着沙石一遍又一遍地冲刷着谷壁，峭壁因此生长成为极具线条美感的艺术作品，形成不可思议的地质奇观。OPPO Find X6 Pro的哈苏宽画幅瞬间抓住了安集海大峡谷的瑰奇色彩，岩石从红到砖红再到红绿相间，装点霜白、哑棕、碎金、檀香黄的色彩，从谷壁间到谷脚下，形成错落相间的旖旎图案。

安集海大峡谷

极致暗光夜景 穿透明与暗

四川阿坝莲宝叶则的夜晚犹如超凡脱俗的世外秘境，静谧而神秘。繁星点点缀满夜空，皎洁的明月高悬天边，月色倾泻而下映照在清透的湖面之上，月光与湖水交相辉映，愈显夜色深沉。画面远处，莲宝叶则神山轮廓清晰，光影恰到好处之时，山峰倒影入湖，粼粼波光中依旧可见其起伏姿态，一层层地扩展绵延直到天际。在OPPO Find X6 Pro的镜头下，月光朦胧、星光闪烁，夜色之下的明与暗层次分明、光影错落。置身此地，眼之所见、触目可及;心之所向、身之所往。

四川阿坝莲宝叶则

真实色彩还原 焕发生命力

新疆天山红河谷宛如大自然潇洒一挥而成的水彩画，从空中俯瞰，湍流的河水蜿蜒十几公里，从北向南贯穿而过将山体分割，两岸彩丘红白相间。茫茫戈壁中，红色的山间点缀着翠绿树丛，湛蓝河水蜿蜒流淌，与石灰色岩石交织相间，各式原始色彩互相映衬，勾勒出一张色彩斑斓的巨幅彩画。

Find X6系列的哈苏移动影像系统真实还原了天山红河谷的原始色彩，河谷绵延，万仞朱红，壮美之间充斥着喷薄而出的生命力，似大地上舞动的精灵，令人着迷。

天山红河谷

人与自然共生 定格自然想象

被誉为“天上湖泊”的喀拉库勒湖，冬季千里冰封，原驰蜡象的苍茫雪色间，一人一马相伴着穿越严寒，演绎着浓郁且神秘的西域风土人情。水平式的构图将画面一分为二，彰显出天地之间的广阔与平静，湖水、远山、河岸，层层画面错落延展;白雪明亮莹润，河岸上悬挂的条条冰凌清晰可见;马蹄纷沓、马尾飞扬，动与静之间，生命的野性仿佛即将穿透画面释放而出。

帕米尔高原最古老的湖泊之上，人与自然生灵互动生息。OPPO Find X6 Pro用镜头定格此时此刻，捕捉万物有灵的瞬间。澄澈宁静的湖水犹如镜面一般，与真实世界相映成趣。

喀拉库勒湖

专属赛道 丰厚奖励 为优质创作加冕

本次征集活动投稿时间为2023年4月21日-2023年5月13日，将单独评选OPPO超影像月度佳作共10名。投稿作品须紧扣山河奇境主题，创作题材包括但不限于旅行美景、自然奇观、历史古迹或地标建筑等;同时，投稿作品将默认归属于OPPO 2023超影像大赛“奇境”赛道，参赛者均有机会获得大赛奖项，更可挑战大奖16万元超影像奖励金。请点击链接参与山河奇境月度征集活动：https://imagine-if.oppo.com/cn/activities-shanhe/ 参与。

月度活动奖品设置如下：

一等奖1名：获OPPO Find X6手机1部

二等奖3名：获OPPO Watch 3 手表1支

三等奖6名：获OPPO Enco Free3耳机1台

山河奇境月度征集活动奖项说明

极致影像技术 探索艺术无垠边界

天地远阔，山河如画。每个富有想象力的山河奇境，都值得被记录、被呈现、被看见。创作之道，在于发现美的慧眼，在于想要分享美的真心，也在于一台能随时随地帮助拍摄者捕捉美的设备。

OPPO一直走在移动影像技术的探索之路上，秉承助力用户通过移动影像记录美、传递美

的初心，通过极致的影像技术迭代让每位用户都能成为移动美学大师。OPPO 全新影像旗舰之作OPPO Find X6系列，每一颗摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，引领移动影像进入全主摄时代。用算法重塑移动影像，赋能用户轻松地在各类场景中，实现跨越明暗远近的构图自由，还原自然光影层次，色彩生动，获得与专业相机相媲美的手机摄影体验，拍出眼之所见、心之所思、值得反复回味的佳作，让每一拍都有作品感。

OPPO Find X6系列产品图

OPPO 2023超影像大赛山河奇境月度征集活动现已开启投稿通道，将于2023年5月13日北京时间(GMT +8)24:00 截止投稿。通过OPPO超影像官方网站、OPPO小程序、OPPO社区、一加社区、我的一加、OPPO会员中心(我的OPPO)、OPPO会员小程序、OPPO电商超级买家秀，或OPPO合作分赛区合作渠道等均可投稿。更多参赛说明，请查阅OPPO 超影像官方网站https://imagine-if.oppo.com/cn/ 。